Эксперты: тарифы явно завышены — переплату россиян за ЖКХ оценили в 30%

Минэкономразвития прогнозирует, что в ближайшие три года тарифы ЖКХ будут расти, но увеличение не превысит 4%. Казалось бы, цифра вовсе не страшная, но не надо забывать о важном моменте: регионы и города вправе выходить за рамки установленных тарифов под предлогом, например, необходимости ремонта оборудования. Эксперты, отмечает Московский Комсомолец , убеждены, что реальные тарифы вырастут сильнее прогноза МЭР. А ближайшая, июльская индексация спровоцирует новое подорожание всех товаров и услуг.

Недавно Росстат оценил рост тарифов ЖКХ в 2020 году. Стоимость жилищных услуг увеличилась всего на 3,33%, а коммунальных – на 3,73%. Но россиян еще ждет традиционное июльское повышение коммунальных тарифов. Следовательно, главный скачок стоимости «коммуналки» – впереди.

Эту мысли разделяют и независимые эксперты. «

Ситуация со стоимостью услуг ЖКХ достаточно сложная: если раньше повышение коммунальных тарифов в России можно было назвать основным драйвером инфляции, то теперь к нему добавилась объективная инфляция издержек, которая стала следствием пандемии, – говорит эксперт информационно-аналитического центра Hamilton Антон Гринштейн. — Цены на сырье, оборудование, на топливо и расходники растут, как и расходы на оплату труда, и все это повышает издержки коммунальных предприятий, которые они должны перекладывать в конечные цены для потребителей. Проблема в том, что этот рост издержек не отменяет необходимости ежегодной индексации тарифов для финансирования обновления и ремонта коммунальной инфраструктуры.



По словам специалиста в области ЖКХ, директора Организации народного контроля Натальи Чернышевой, пока не был проведен полноценный аудит тарифов ЖКХ, все цифры по прогнозным их повышениям представляются лишенными оснований, в том числе и ежегодное повышение с 1 июля. Поэтому нельзя говорить о том, что повышение на 3-4% – не страшное, если сама база, которую собираются повышать, не обоснована.

Чернышева напоминает: распоряжением правительства от 30 ноября 2020-го года установлены предельно допустимые индексы изменения размера платы за коммунальные услуги по субъектам федерации от 3,2% до 6,5%.

Каким образом были определены те или иные значения, и почему один регион может устанавливать тарифы выше, чем другой, непонятно, – рассказывает она. – Но самое неприятное для жителей то, что тарифы устанавливаются для региона в среднем, а по различным населенным пунктам они могут меняться и далеко выходить за рамки средней инфляции, что представляется совершенно недопустимым.

Например, в прошлом году отдельных городах Нижегородской области тарифы почему-то повышались на 8,6%, а иногда и до 14,9%, в то время как в среднем по области превышение не должно составить больше 4%.

Да и если в целом говорить о прогнозных значениях инфляции на 2021 год, то первоначально заявленные цифры представляются чересчур оптимистичными, считает Чернышева.

По закону рост платы населения за услуги ЖКХ не должен превышать уровень годовой инфляции. Но такое правило касается только «коммуналки»: холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления. Ну и тут не без нюансов: субъекты федерации вправе выходить за рамки установленных тарифов в ряде случаев, например, если ресурсникам надо заменить все оборудование, потому что оно уже устарело.

Ежегодная июльская индексация тарифов – мощный спусковой крючок для инфляции. Зачастую, даже если компания не нуждаются в модернизации мощностей, она все равно повышает тарифы на свои услуги, что приводит к общему росту цен, – отметила в разговоре с «МК» председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ Светлана Разворотнева.

По её словам, никто из надзорных ведомств не смотрит, каковы реальные потребности у конкретной организации, поэтому все ресурсники идут по пути повышения тарифов. В результате, по мнению эксперта, люди переплачивают за объемы потребляемых ресурсов примерно 30%.

Источник: Московский Комсомолец