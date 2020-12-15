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Эксперты: в подвалах запретят устраивать детские центры и склады. Уже в 2021 году
фото: Free-Photos (pixabay.com)

Эксперты: в подвалах запретят устраивать детские центры и склады. Уже в 2021 году

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:40 15.12.2020

Сейчас запрещено использовать только чердаки, технические помещения и венткамеры. Согласно правилам, с 2021 года нельзя будет устраивать на цокольных и подвальных этажах детские развивающие и развлекательные центры, помещения для праздников, спортивных мероприятий, если они не предусмотрены проектом. Соответствующие Правила противопожарного режима, сообщает  Парламентская газета, размещены в электронной базе правовой и нормативно-технической документации.

На объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, — говорится в документе.

Правила предусматривают, что двери чердаков и подвалов должны быть закрыты на замок, а на дверях обозначены места расположения ключей. За нарушения требований пожарной безопасности грозит административная ответственность: предупреждение, штраф или приостановка работы объекта.

В правилах указано, что они будут действовать до 31 декабря 2026 года.

Источник: Парламентская газета

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Эксперты: в подвалах запретят устраивать детские центры и склады. Уже в 2021 году

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