Эксперты: в России раздумывают над лицензированием арендного жилья

В России продолжается дискуссия о лицензировании арендного жилья, пишет «Коммерсантъ» . Ростуризм занимается подготовкой изменений в закон о туристической деятельности. Предложено сформировать федеральный реестр гостевых домов, а также ввести классификацию таких объектов.

Гендиректор Booking в России Алексей Матушкин заявил в интервью РБК, что во многих странах Европы предусмотрено регулирование рынка краткосрочной аренды. Руководитель проекта о зарубежной недвижимости Tranio Георгий Качмазов рассказал «Ъ FM», для чего другие страны вводят лицензирование арендного жилья и стоит ли ожидать принятия таких поправок в России. По его словам, из-за популярности краткосрочной аренды вымывается жилой фонд. Сдача жилой недвижимости в краткосрочную аренду более выгодна собственникам. Если квартиры начинают массово сдаваться на короткий срок, растет стоимость аренды для обычных людей. Избиратели давят на политиков, добиваясь регулирования этого рынка. Кроме того, собственники квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду, нередко не платят все налоги. На политиков также давят отельеры, которые жалуются, что краткосрочная аренда убивает их бизнес, при этом такие арендодатели не платят налоги и избавлены от регулирования.

В разных странах и городах лицензирование действует по-разному. К примеру, в Барселоне на конкретную квартиру выдается документ, прикрепленный к ее кадастровому номеру. В Берлине сдавать квартиры в краткосрочную аренду запрещено. Эксперт убежден, что в обозримой перспективе в России будет введено лицензирование арендного жилья. По его мнению, это произойдет, когда возобновятся туристические потоки. Арендодателям придется вести отчетность и уплачивать налоги с доходов от сдачи жилья в краткосрочную аренду.

Глава департамента гостиничного бизнеса и туризма консалтинговой компании Cushman & Wakefield Inc. Марина Смирнова отмечает, что в России могут возникнуть трудности с внедрением лицензий на туристическое жилье. В Москве будет сложно поставить на учет все квартиры, сдаваемые в аренду туристам. В столице сейчас сдается в аренду около 800 тыс. квартир. Учет и лицензирование были бы полезны не только с точки зрения налогообложения, но и для повышения качества услуг и безопасности, считает эксперт. Однако проконтролировать такой объем недвижимости будет крайне сложно. Эксперт добавляет, что прохождение классификации является затратным процессом. Если расходы арендодателей ощутимо вырастут, они начнут закладывать дополнительные выплаты в стоимость аренды. При этом повышение качества — это вопрос не сегодняшнего дня. С точки зрения налогообложения арендодателю в первую очередь нужно легализоваться, что повлияет на стоимость аренды.

Два года назад Минэкономразвития подготовило законопроект, который мог стать основой для лицензирования. Ведомство предложило ввести обязательный идентификатор для объектов недвижимости, сдаваемых в аренду на срок до 30 дней. Арендодателей хотели обязать указывать этот номер на всех площадках, где размещено объявление об аренде. Законопроект принят не был.

Источник: ЦИАН

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