Эксперты: в Севастополе построят сети цифрового телевещания

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России проверили достоверность определения сметной стоимости строительства фрагментов сети цифрового наземного телевещания в Севастопольском регионе. По итогам рассмотрения представленных материалов выданы положительные заключения. Напомним, в октябре 2019 года Республика Крым и Севастополь окончательно перешли от аналогового к цифровому эфирному телевещанию. Для обеспечения охвата населения телевещанием в цифровом формате в регионах продолжаются работы по созданию необходимой инфраструктуры.

В ходе реализации проектов, достоверность определения сметной стоимости которых подтвердил Крымский филиал Главгосэкспертизы России, построят радиотелевизионные передающие станции (РТПС) в пригородной зоне Севастополя – Инкермане, Балаклаве и селе Верхнесадовом. Кроме того, будут сооружены станции радиорелейной линии доставки цифровых пакетов к РТПС в Форосе и в районе Байдарского перевала. Строительство цифровых радиотелевизионных передающих станций обеспечит цифровое вещание телевизионных программ первого, второго и третьего частотных мультиплексов в стандарте DVB-T2. Проектные решения включают строительство антенно-мачтовых сооружений, прокладку линий электропередач, монтаж и настройку телекоммуникационного и релейного оборудования, а также другие необходимые работы, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Финансирование планируется осуществлять за счет собственных средств застройщика. Застройщик — ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть». Генеральная проектная организация — ООО «Телеком-проект-5».