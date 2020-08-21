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Спрос на ипотеку в России продолжает расти
иллюстрация: открытые источники

Эксперты: выдачи ипотечных кредитов в июле оказались рекордными

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:47 21.08.2020

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), выдачи ипотечных кредитов в июле установили несколько рекордов – количество и объем кредитов стали рекордными для летних месяцев, средний срок ипотечных кредитов достиг максимальных значений, а полная стоимость кредита – минимальных.

Всего в июле было выдано 129 тысяч ипотечных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года. По объему предоставленных средств выдачи составили 320 млрд руб., превысив показатели прошлого месяца на 21%, а прошлого года – на 53%. За 7 месяцев 2020 года выдачи сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года из-за существенного сокращения выдач в апреле, — озвучивают в пресс-службе ОКБ.

Средняя сумма, выданных в июле ипотечных кредитов, составила почти 2,5 млн руб. Средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость кредита в этом сегменте (ПСК) снизилась до 9%.

Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Об этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых. Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам. Наоборот, если в первом квартале среднее значение Индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) ипотечных заемщиков составляло 955 баллов, то сейчас, несмотря на кризис, оно достигло 960 баллов из 1250 возможных. Вероятно, это связано с тем, что жилищные условия решили улучшить те граждане, которые с финансовой точки зрения могли взять ипотеку и раньше, но приняли решение только сейчас в период низких ставок, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

 Выдачи ипотеки в июле 2020 года

период

2016

2017

2018

2019

2020

к предыдущему месяцу 2020 г.

к аналогичному месяцу 2019 г.

количество кредитов, тыс. шт.

январь

33

38

74

72

78

-49%

8%

февраль

76

53

96

94

109

40%

16%

Март

57

76

110

92

124

14%

35%

апрель

64

73

117

100

87

-29%

-12%

Май

53

70

112

78

81

-7%

4%

Июнь

57

75

114

89

112

38%

25%

Июль

55

74

116

94

129

15%

37%

объем кредитов, млрд руб.

январь

56

70

140

157

190

-47%

21%

февраль

133

96

190

209

270

43%

30%

Март

96

143

220

206

310

15%

51%

апрель

109

137

236

224

198

-36%

-12%

Май

88

131

225

175

189

-4%

8%

Июнь

99

141

234

201

265

40%

32%

Июль

95

138

237

209

320

21%

53%

период

2016

2017

2018

2019

2020

средняя сумма, млн руб.

январь

1,70

1,84

1,90

2,18

2,44

февраль

1,76

1,83

1,97

2,22

2,48

март

1,70

1,87

2,00

2,24

2,51

апрель

1,71

1,87

2,02

2,25

2,27

май

1,68

1,88

2,02

2,24

2,34

июнь

1,72

1,87

2,05

2,25

2,37

июль

1,72

1,86

2,05

2,23

2,48

средний срок, месяцев

январь

166

167

166

188

195

февраль

165

166

170

192

198

март

166

166

172

193

197

апрель

165

166

174

195

198

май

165

167

175

196

196

июнь

165

168

176

196

197

июль

165

168

177

195

200

средняя ПСК, % годовых

январь

13,2

12,5

10,8

11,2

10,4

февраль

12,9

12,6

10,7

11,5

10,2

март

13,5

12,3

10,6

11,9

10,2

май

13,4

12,2

10,6

12,0

10,2

апрель

13,4

12,1

10,6

12,0

9,3

июнь

13,4

12,0

10,7

11,8

9,2

июль

13,3

11,8

10,8

11,8

9,0

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Эксперты: выдачи ипотечных кредитов в июле оказались рекордными

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