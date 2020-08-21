Эксперты: выдачи ипотечных кредитов в июле оказались рекордными

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), выдачи ипотечных кредитов в июле установили несколько рекордов – количество и объем кредитов стали рекордными для летних месяцев, средний срок ипотечных кредитов достиг максимальных значений, а полная стоимость кредита – минимальных.
Всего в июле было выдано 129 тысяч ипотечных кредитов, что на 15% больше, чем в июне, и на 37% больше, чем в июле 2019 года. По объему предоставленных средств выдачи составили 320 млрд руб., превысив показатели прошлого месяца на 21%, а прошлого года – на 53%. За 7 месяцев 2020 года выдачи сократились на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года из-за существенного сокращения выдач в апреле, — озвучивают в пресс-службе ОКБ.
Средняя сумма, выданных в июле ипотечных кредитов, составила почти 2,5 млн руб. Средний срок кредитования превысил 200 месяцев, а средняя полная стоимость кредита в этом сегменте (ПСК) снизилась до 9%.
Рекордные для лета выдачи ипотечных кредитов обусловлены прежде всего действиями ЦБ по снижению ключевой ставки и программой льготной ипотеки. Об этих фактора привели к тому, что средняя полная стоимость ипотечного кредита впервые в истории российского банковского сектора достигла 9% годовых. Ажиотажный спрос на ипотеку при этом не привел к тому, что банки стали одобрять кредиты менее надежным заемщикам. Наоборот, если в первом квартале среднее значение Индивидуального кредитного рейтинга (ИКР) ипотечных заемщиков составляло 955 баллов, то сейчас, несмотря на кризис, оно достигло 960 баллов из 1250 возможных. Вероятно, это связано с тем, что жилищные условия решили улучшить те граждане, которые с финансовой точки зрения могли взять ипотеку и раньше, но приняли решение только сейчас в период низких ставок, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович.
Выдачи ипотеки в июле 2020 года
период
2016
2017
2018
2019
2020
к предыдущему месяцу 2020 г.
к аналогичному месяцу 2019 г.
количество кредитов, тыс. шт.
|январь
33
38
74
72
78
-49%
8%
|февраль
76
53
96
94
109
40%
16%
|Март
57
76
110
92
124
14%
35%
|апрель
64
73
117
100
87
-29%
-12%
|Май
53
70
112
78
81
-7%
4%
|Июнь
57
75
114
89
112
38%
25%
|Июль
55
74
116
94
129
15%
37%
объем кредитов, млрд руб.
|январь
56
70
140
157
190
-47%
21%
|февраль
133
96
190
209
270
43%
30%
|Март
96
143
220
206
310
15%
51%
|апрель
109
137
236
224
198
-36%
-12%
|Май
88
131
225
175
189
-4%
8%
|Июнь
99
141
234
201
265
40%
32%
|Июль
95
138
237
209
320
21%
53%
|период
2016
2017
2018
2019
2020
средняя сумма, млн руб.
|январь
1,70
1,84
1,90
2,18
2,44
|февраль
1,76
1,83
1,97
2,22
2,48
|март
1,70
1,87
2,00
2,24
2,51
|апрель
1,71
1,87
2,02
2,25
2,27
|май
1,68
1,88
2,02
2,24
2,34
|июнь
1,72
1,87
2,05
2,25
2,37
|июль
1,72
1,86
2,05
2,23
2,48
средний срок, месяцев
|январь
166
167
166
188
195
|февраль
165
166
170
192
198
|март
166
166
172
193
197
|апрель
165
166
174
195
198
|май
165
167
175
196
196
|июнь
165
168
176
196
197
|июль
165
168
177
195
200
средняя ПСК, % годовых
|январь
13,2
12,5
10,8
11,2
10,4
|февраль
12,9
12,6
10,7
11,5
10,2
|март
13,5
12,3
10,6
11,9
10,2
|май
13,4
12,2
10,6
12,0
10,2
|апрель
13,4
12,1
10,6
12,0
9,3
|июнь
13,4
12,0
10,7
11,8
9,2
|июль
13,3
11,8
10,8
11,8
9,0
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