Эксперты: выдачи ипотечных кредитов вернулись на докризисный уровень

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июне 2020 года выдали более 109 тысяч ипотечных кредитов на 258 миллиардов рублей. Количество выдач превышает показатели июня 2019 года на 22%, а объем – на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему. За второй квартал количество выданных банками ипотечных кредитов оказалось на 3% больше по количеству и на 7% больше по объему, чем во втором квартале 2019 года. По итогам первого полугодия выдачи выросли на 11% по количеству кредитов и на 20% по объему в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы роста ипотеки вернулись к уровням до карантина на фоне нескольких факторов. Существенный вклад внесла запустившаяся в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, в рамках которой многие банки предлагают даже еще более низкую ставку. Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансировании ипотечных кредитов. В-третьих, из-за карантина у граждан были ограниченны возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне МФЦ возобновили работу, а граждане смогли реализовать отложенный спрос, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.

Количество и объемы выдач ипотечных кредитов

Период 2016 2017 2018 2019 2020 Годовая динамика количество кредитов, тыс. шт. январь 33 38 74 72 78 8% февраль 76 53 97 94 109 15% март 57 76 110 92 123 34% апрель 64 73 117 100 87 -13% май 52 70 112 78 80 2% июнь 57 75 115 89 109 22% объем кредитов, млрд руб. январь 55,9 69,7 140,4 157,1 189,7 21% февраль 133,1 96,3 190,7 209,0 269,4 29% март 96,2 142,4 219,8 206,2 309,1 50% апрель 108,9 137,0 235,6 224,9 197,1 -12% май 88,1 131,1 225,7 175,2 185,4 6% июнь 98,5 140,3 234,5 201,4 258,1 28%

Средняя сумма ипотечных кредитов

Период 2016 2017 2018 2019 2020 средняя сумма кредита, млн руб. январь 1,70 1,84 1,90 2,18 2,44 февраль 1,76 1,83 1,97 2,22 2,48 март 1,70 1,87 2,00 2,24 2,51 апрель 1,71 1,87 2,02 2,25 2,26 май 1,68 1,88 2,02 2,24 2,33 июнь 1,72 1,87 2,05 2,25 2,36

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