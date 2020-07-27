Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Эксперты: выдачи ипотечных кредитов вернулись на докризисный уровень

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Спрос на ипотеку в России продолжает расти
иллюстрация: открытые источники

Эксперты: выдачи ипотечных кредитов вернулись на докризисный уровень

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:52 27.07.2020

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июне 2020 года выдали более 109 тысяч ипотечных кредитов на 258 миллиардов рублей. Количество выдач превышает показатели июня 2019 года на 22%, а объем – на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему. За второй квартал количество выданных банками ипотечных кредитов оказалось на 3% больше по количеству и на 7% больше по объему, чем во втором квартале 2019 года. По итогам первого полугодия выдачи выросли на 11% по количеству кредитов и на 20% по объему в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Темпы роста ипотеки вернулись к уровням до карантина на фоне нескольких факторов. Существенный вклад внесла запустившаяся в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, в рамках которой многие банки предлагают даже еще более низкую ставку. Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансировании ипотечных кредитов. В-третьих, из-за карантина у граждан были ограниченны возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне МФЦ возобновили работу, а граждане смогли реализовать отложенный спрос, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.

Количество и объемы выдач ипотечных кредитов

Период

2016

2017

2018

2019

2020

Годовая динамика

количество кредитов, тыс. шт.

январь

33

38

74

72

78

8%

февраль

76

53

97

94

109

15%

март

57

76

110

92

123

34%

апрель

64

73

117

100

87

-13%

май

52

70

112

78

80

2%

июнь

57

75

115

89

109

22%

объем кредитов, млрд руб.

январь

55,9

69,7

140,4

157,1

189,7

21%

февраль

133,1

96,3

190,7

209,0

269,4

29%

март

96,2

142,4

219,8

206,2

309,1

50%

апрель

108,9

137,0

235,6

224,9

197,1

-12%

май

88,1

131,1

225,7

175,2

185,4

6%

июнь

98,5

140,3

234,5

201,4

258,1

28%

Средняя сумма ипотечных кредитов

Период

2016

2017

2018

2019

2020

средняя сумма кредита, млн руб.

январь

1,70

1,84

1,90

2,18

2,44

февраль

1,76

1,83

1,97

2,22

2,48

март

1,70

1,87

2,00

2,24

2,51

апрель

1,71

1,87

2,02

2,25

2,26

май

1,68

1,88

2,02

2,24

2,33

июнь

1,72

1,87

2,05

2,25

2,36

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.

Квартиры в новостройках могут существенно подорожать. Причина - поручение В.Путина к Минстрою

Эксперты: выдачи ипотечных кредитов вернулись на докризисный уровень

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.