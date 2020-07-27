Эксперты: выдачи ипотечных кредитов вернулись на докризисный уровень

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки в июне 2020 года выдали более 109 тысяч ипотечных кредитов на 258 миллиардов рублей. Количество выдач превышает показатели июня 2019 года на 22%, а объем – на 28%. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% по количеству и на 39% по объему. За второй квартал количество выданных банками ипотечных кредитов оказалось на 3% больше по количеству и на 7% больше по объему, чем во втором квартале 2019 года. По итогам первого полугодия выдачи выросли на 11% по количеству кредитов и на 20% по объему в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Темпы роста ипотеки вернулись к уровням до карантина на фоне нескольких факторов. Существенный вклад внесла запустившаяся в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, в рамках которой многие банки предлагают даже еще более низкую ставку. Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансировании ипотечных кредитов. В-третьих, из-за карантина у граждан были ограниченны возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости, в том числе из-за закрытия МФЦ. В июне МФЦ возобновили работу, а граждане смогли реализовать отложенный спрос, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.
Количество и объемы выдач ипотечных кредитов
Период
2016
2017
2018
2019
2020
Годовая динамика
количество кредитов, тыс. шт.
январь
33
38
74
72
78
8%
февраль
76
53
97
94
109
15%
март
57
76
110
92
123
34%
апрель
64
73
117
100
87
-13%
май
52
70
112
78
80
2%
июнь
57
75
115
89
109
22%
объем кредитов, млрд руб.
январь
55,9
69,7
140,4
157,1
189,7
21%
февраль
133,1
96,3
190,7
209,0
269,4
29%
март
96,2
142,4
219,8
206,2
309,1
50%
апрель
108,9
137,0
235,6
224,9
197,1
-12%
май
88,1
131,1
225,7
175,2
185,4
6%
июнь
98,5
140,3
234,5
201,4
258,1
28%
Средняя сумма ипотечных кредитов
Период
2016
2017
2018
2019
2020
средняя сумма кредита, млн руб.
январь
1,70
1,84
1,90
2,18
2,44
февраль
1,76
1,83
1,97
2,22
2,48
март
1,70
1,87
2,00
2,24
2,51
апрель
1,71
1,87
2,02
2,25
2,26
май
1,68
1,88
2,02
2,24
2,33
июнь
1,72
1,87
2,05
2,25
2,36
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