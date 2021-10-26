Эксперты: выдачи кредитов наличными в III квартале выросли на 28%

Россияне взяли в третьем квартале 5,2 млн кредитов наличными – на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из данных «Объединенного Кредитного Бюро» (ОКБ), хранящего информацию о кредитах 97% банковских заемщиков. Это абсолютный рекорд выдач за один квартал.

В частности, в сентябре банки предоставили 1,7 млн нецелевых необеспеченных кредитов – на 6% меньше, чем в августе, в котором были выданы рекордные 1,8 млн кредитов наличными, но на 24% больше, чем в сентябре 2020 года (1,36 млн кредитов).

Спад кредитования по сравнению с августом произошел во всех 30 регионах, лидирующих по количеству выданных в сентябре кредитов наличными. Наибольшее сокращение выдач было в Москве (-9%), Красноярском крае (-9%) и Алтайском крае (-11%). По сравнению с сентябрем прошлого года все крупнейшие регионы нарастили выдачи кредитов. Наибольший рост был в Ростовской области (33%), Московской и Тюменской областях (32%).

Выдачи кредитов наличными впервые с мая показали снижение в месячном выражении. Период долгого роста вплоть до рекордных показателей августа был прерван и, как мы полагаем, в октябре и ноябре кредитование продолжит сокращаться из-за быстро роста ключевой ставки и объявления нового локдауна в стране. Заемщикам из отраслей, подверженных высокому риску, уже сейчас сложнее привлекать новые кредиты – для этого им нужна хорошая кредитная история и высокий индивидуальный кредитный рейтинг, — цитирует пресс-служба генерального директора ОКБ Артура Александровича.

ОБЪЕДИНЕННОЕ КРЕДИТНОЕ БЮРО (ОКБ)

Одно их крупнейших бюро кредитных историй в России, действующее с 2004 года. Акционерами ОКБ являются Сбербанк, Experian и Группа «Интерфакс». Линейка сервисов ОКБ обеспечивает все этапы работы кредитного конвейера – от получения кредитных отчетов и расчета скорингов до комплексных решений, включающих вы себя процесс обработки кредитных заявок, мониторинг портфеля и борьбу с мошенничеством. Услугами бюро пользуются более 600 клиентов, таких как банки, МФО, страховые компании и операторы сотовой связи. По итогам третьего квартала 2021 года ОКБ хранит информацию примерно о 510 млн кредитах и займах.

Официальные сайты ОКБ — www.bki-okb.ru и ucbreport.ru