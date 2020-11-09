Эксперты: за 9 месяцев в Севастополе выявили 48 поддельных купюр

В третьем квартале в Севастополе обнаружено 16 поддельных банкнот, из них наиболее часто подделывали купюры номиналом 5000 рублей (выявлено 13 штук). Из обращения также изъяты две купюры с признаками подделки номиналами 2000 рублей и 1000 рублей. Кроме того, выявлена одна поддельная стодолларовая купюра.

Всего же с января по октябрь 2020 года в региональном банковском секторе Севастополя выявлено 48 поддельных денежных знаков.

В банковской системе Южного и Северо-Кавказского федеральных округов в третьем квартале 2020 года было выявлено и передано правоохранительным органам 1 053 поддельных денежных знаков. В целом по стране было обнаружено 14 780 подделок.

Подавляющее число поддельных банкнот печатается на обычном цветном принтере. Чтобы не остаться с подделкой в руках, необходимо проверять банкноты на подлинность минимум по трем признакам. Во-первых, при изменении угла зрения на купюрах появляются скрытые изображения и некоторые рисунки меняют свой цвет, во-вторых, наощупь пальцами можно почувствовать рельефную надпись «Билет Банка России» и специальные выпуклые метки для людей с ослабленным зрением, и, в-третьих, нужно убедиться в наличии микротекстов и микроузоров, — цитирует пресс-служба заместителя управляющего Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Юрия Соломенника.

Подробную информацию о подлинности банкнот Банка России можно найти на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации — здесь , в разделе «Наличное денежное обращение», там же можно скачать бесплатное мобильное приложение «Банкноты Банка России», чтобы всегда иметь под рукой описание защитных признаков банкнот, находящихся в обращении.