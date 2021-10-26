Эксперты: за «коммуналку» будем платить ещё больше

Россияне стали больше платить за «коммуналку». Средняя сумма квитанции в 2021 году выросла на 9% — до 3,4 тыс. рублей. Интересно то, что на этой отметке цены не остановятся. Всероссийский разгул инфляции неминуемо приведет к еще большему подорожанию жилищно-коммунальных услуг. Также негативно на стоимости тепла и электричества отразится анонсированная вице-премьером Маратом Хуснуллиным реформа ЖКХ, предусматривающая доведение тарифов до экономически обоснованных.

Россияне стали платить в текущем году за жилищно-коммунальные услуги в среднем на 9% больше, как показало исследование одного из российских банков. За три квартала 2021-го средний чек составил 3,4 тыс. рублей, а в прошлом году — 3,1 тыс. Но и такой рост, очевидно, не предел. 9% — это даже больше официальной инфляции, которая в настоящий момент составляет 7,6% и является самой высокой за последние 5 лет, — подсчитывает Московский Комсомолец .

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин поручил довести тарифы до экономически обоснованных, а иначе говоря — пересмотреть в сторону увеличения, так как денег на модернизацию сетей не хватает. Вместе с тем, по его словам, будет расширен и круг получателей субсидий на оплату.

Эксперты МК отмечают: существующие сегодня предельные индексы стоимости коммунальных услуг привязаны к индексу инфляции. Исходя из этих индексов региональные регуляторы устанавливают размеры тарифов на тепловую и электрическую энергию, газ, холодную и горячую воду. В разных регионах и городах работают разные теплоснабжающие организации, и тарифы для них также различаются из-за индивидуальных затрат на производство 1 Гкал тепловой энергии.

По мнению топ-менеджера в области финансовых коммуникаций Андрея Лободы, средняя сумма квитанции за услуги ЖКХ за 9 первых месяцев текущего года в размере 3,4 тыс. рублей смотрится весьма заниженной. По его наблюдениям, в крупных мегаполисах Европейской части России владельцам скромной «двушки» в счета выставляли в среднем 7–8 тыс. руб. в зимний период и в пределах 4–5 тыс. руб. в летний.

Экономист считает: появившаяся информация о том, что рост тарифов собираются перестать сдерживать уровнем инфляции и довести до экономически обоснованного, — это очень тревожный сигнал. Зачастую бывает, что ресурсники пытаются обосновать повышение ремонтами и модернизацией коммунальных сетей, а потом прокуратура выясняет, что в рост тарифов заложены бонусы топ-менеджерам.

Если официальная инфляция и находится пока ниже отметки 9%, реально ощутимая инфляция для граждан со скромными доходами — а таких в России около 75% от всего населения — ощущается уже в диапазоне 25–30%. Это понимают и в компаниях отрасли, связанных с ЖКХ. Многие из них — частные и весьма успешные, их акции торгуются на биржах, их главная задача — получать прибыль, а не заниматься социальной поддержкой граждан, — говорит Лобода.

В то же время другие эксперты не видят в подорожании «коммуналки» злого умысла участников рынка. Причина роста средней платы за коммунальные услуги, по мнению члена Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Дмитрия Гордеева, объективная.

Сама предельная стоимость коммунальных услуг определяется как произведение тарифов на нормативы потребления. Но поскольку зима 2020–2021 гг. была холоднее и длилась дольше обычной, то фактическая плата по приборам учета была выше нормативов. А зима 2019–2020 гг. была короче и теплее. Поэтому граждане оплатили то количество теплоты, которое они потребили, — рассказывает Гордеев. — Это справедливо. Причем получатели адресных субсидий часть стоимости потребленной в последнюю зиму тепловой энергии оплатили за счет бюджетных субсидий.

Эксперт отмечает, что в этом и есть преимущество предоставления адресных субсидий над безадресным сдерживанием тарифов, при котором часть ресурсоснабжающих организаций (РСО) просто не могут обеспечить надежность и качество услуг.

Специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева считает, что рост тарифов выше уровня инфляции отразится на всех, а адресная поддержка коснется только некоторых:

Тарифы вырастут больше, чем увеличатся субсидии по ЖКХ, и люди рост адресной поддержки могут просто не почувствовать. Если просто отвязать рост тарифов от уровня инфляции, то мы можем увидеть увеличение счетов на 10–12% и более.

Источник: Московский Комсомолец