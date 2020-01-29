Эксперты: зимний Крым популярен у туристов

Российские туристы в этом сезоне стали чаще бронировать авиабилеты в Крым. Как следует из данных раннего бронирования, отмечают аналитики туристического сервиса Aviasales, интерес к Крыму увеличился на 36%. Несмотря на то, что стоимость перелета за год повысилась на пять процентов.

Больше всего пассажиров прилетает в Симферополь из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Дешевле авиапутешествие на полуостров обходится жителям Ростова: средняя цена билета — 3636 рублей. Из столицы — 6549 рублей, а из Петербурга — 8838 рублей, — цитирует данные исследования РИА Новости.

Кроме того, провести каникулы в зимнем Крыму планируют гости из Екатеринбурга, Казани, Уфы, Сочи, Минеральных Вод, Перми и Самары. При этом эксперты говорят: 6сли билеты из Минеральных Вод в Симферополь стоят три тысячи рублей, а из Сочи — 5641 рубль, то из остальных перечисленных выше городов — в диапазоне от 8 до 12 тысяч рублей.

Также эксперты говорят, что зимний период — это отличная возможность посетить Крым по выгодным ценам.