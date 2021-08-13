Экспорт товаров Крыма за январь-май 2021 года составил 15,1 млн долларов США

О том, что крымский экспорт товаров за январь-май 2021 года составил 15,1 млн долларов США, сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Крупнейшими торговыми партнерами в экспорте Республики Крым за январь-май 2021 года являются: Украина (39,7%), Беларусь (28,2%), Китай (11,1 %), Казахстан (7,8 %), Узбекистан (4,5%), Кыргызстан (3,01 %), Армения (2,71 %), Монголия (1 %). Согласно данным таможенной статистики, в товарной структуре экспорта Республики Крым преобладает экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) в объеме 6,9 млн долл. США (45,98% от всего объема), продукция химической промышленности в объеме 5,2 млн долл. США (34,31% от всего объема), машины, оборудование и транспортные средства в объеме 2,2 млн долл. США (14,56% от всего объема), — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

По словам вице-премьера, экспорт услуг в 1 квартале 2021 года составил 1,21 млн долл. США:

Благодаря услугам Центра поддержки экспорта малые и средние предприятия региона стали активнее выходить на зарубежные рынки. За первое полугодие 2021 года Центром проведен ряд важных мероприятий: было оказано 348 услуг, 138 уникальным субъектам МСП, при содействии Центра 6 субъектов МСП в сфере туризма, косметики, промышленности и виноделия заключили экспортные контракты (Китай, ДНР, Беларусь, Армения). Объем поддержанного экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства по итогу полугодия составил 842 тыс. долл. США. В реестр экспортеров вступило 82 субъекта МСП.

Услуги оказываются в рамках нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК