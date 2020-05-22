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фото: открытые источники

Электронная трудовая книжка: что важно знать

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:29 22.05.2020

Напомним, с 1 января 2020 года в России введена электронная трудовая книжка, но переход к новому формату трудовой книжки носит добровольный характер и позволяет сохранить бумажную книжку столько, сколько потребуется. Работодателям необходимо до 30 июня 2020 года включительно уведомить каждого работника в письменной форме:

  • об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электронном виде;
  • о праве работника сделать выбор о сохранении бумажной трудовой книжки или о ведении работодателем трудовой книжки в электронном виде.

Работник, в свою очередь, должен подать работодателю письменное заявление о сделанном выборе.

Если работник решает сохранить бумажную трудовую книжку, то работодатель, наряду с электронной книжкой, продолжает вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную.

У работника сохраняется право на дальнейшее ведение трудовой книжки в бумажном виде при последующем трудоустройстве к другим работодателям.

При желании, в последующем работник может подать работодателю письменное заявление о ведении трудовой книжки в электронном виде.

Тем, кто подал заявление о переходе на электронную трудовую книжку, работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за ее ведение и хранение.

Важно помнить, что выданная на руки бумажная книжка сохраняет свою силу и продолжает использоваться наравне с электронной. Работнику следует хранить бумажную книжку, поскольку в электронной версии фиксируются только сведения о трудовой деятельности начиная с 2020 года. Обращаем особое внимание, у поступающих на работу впервые после 31 декабря 2020 года, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки. При заключении трудового договора новому работнику необходимо предъявить работодателю сведения о трудовой деятельности в бумажном или электронном виде вместе с трудовой книжкой или взамен ее, — отмечают в пресс-службе ПФР в Севастополе.

Сведения из электронной трудовой книжки можно получить через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг.

Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном виде, подав заявку работодателю (по последнему месту работы) или в территориальном органе ПФР.

Электронная трудовая книжка: что важно знать

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