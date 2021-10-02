Электротехническое оборудование. Главное правило при покупке — должна быть гарантия качества

Электротехническое оборудование — из тех товаров, которые смело можно отнести к категории «первой необходимости». Да, разумеется, каждый день такого рода приборы, приспособления, детали, расходные материалы, устройства и т.д. не приобретаем, однако на них в нашей жизни «завязано» очень многое. Комфорт — точно. Так что так или иначе, однако с необходимостью купить что-либо — от розеток до проводов, от клеммников до контрольно-измерительных приборов — мы и в быту, и в рабочих процессах сталкиваемся часто. Именно поэтому, говорят специалисты, электротехническое оборудование должно быть отменного качества. А ещё и потому, что в большинстве своём такие устройства требуют к себе повышенного внимания с точки зрения безопасности. Не хочется говорить о плохом, но факты не утешают: электротехническое оборудование, не отвечающее предъявляемым к нему требованиям, электросистемы, смонтированные «из того, что было» и на «коленке», нередко становятся причинами больших проблем, а то и трагедий. Коротких замыканий, пожаров, разнообразных поломок, останавливающих рабочие процессы и т.д.

Что делать? Эксперты настоятельно рекомендуют пересмотреть своё отношение к электротехническому оборудованию и использовать исключительно качественное: приобретать в специализированных магазинах, подбирать при помощи грамотных консультантов. И, конечно, ориентироваться стоит на продукцию известных брендов. На день сегодняшний, к слову, в этом деле в лидерах — итальянские производители. В компании «Итал-Техно», с 1998 года сотрудничающей с самыми известными фирмами Италии, подчёркивают:

Товары итальянских заводов — это показатель качества, ведь европейские стандарты, сертификаты и тестирование одни из самых жестких в мире. Итальянские производители — Tesar, Elettronica Santerno, Baldi, Cabur, Euro2000, Grafoplast, Specialcavi Baldassari, BM, Elettrocanali, Giovenzana и другие — тот случай, когда бренд и уверенность в качестве товаров являются синонимами безопасности и эффективности.

Электротехническое оборудование: от покупки до обслуживания

Брендовые товары — это, конечно, первопричина, почему электротехническое оборудование стоит приобретать в специализированных магазинах. Однако далеко не единственная. Смысл в том, что продукция от производителей имеет целый ряд преимуществ, отличающих её от реализуемой в тех же в супермаркетах или… того хуже… в ларьке на ближайшем рынке. На примере упомянутой выше компании «Итал-Техно», обозначим основные:

товары поставляются прямиком с заводов. Без посредников — значит с гарантированным качеством, но без переплат;

продукция «приходит» с полным пакетом документов, как в том, что касается эксплуатационных характеристик, так и сертификатов, связанных с безопасностью.

Кроме того, мировые производители и компании, реализующие их продукцию, предоставляют гарантийное обслуживание приобретённого оборудования.

Электротехническое оборудование: всё в одном месте

Суть этого совета в том, что подбирая электротехническое оборудование для реализации какого-либо проекта, необходимо подходить к решению задачи комплексно. Покупать комплектующие одного бренда, в частности. Как минимум, «связывать» их воедино будет проще. Да и, как показывает практика, период эксплуатации в таком случае бОльший, чем в случаях «стыковки» «разномастных» устройств.

И здесь рекомендации о приобретении оборудования в специализированных магазинах оказываются как нельзя кстати. Как правило, в таких торговых точках ассортимент подобран «линейками», так что собрать необходимую схему труда не составляет. Так, к примеру, в каталоге электротехнического оборудования «Итал-Техно» собраны тысячи товаров самых разных категорий:

кабели,

трансформаторы,

наконечники,

преобразователи,

короба,

шинопроводы,

изоляторы…

Более того:

Есть возможность заказать специальное оборудование с завода с минимальным сроком изготовления и доставки, — отмечают в компании «Итал-Техно». — И получить консультации опытных менеджеров по выбору оптимального оборудования.