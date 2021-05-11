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Эмиль Абдураманов из Алушты – бронзовый призер Всероссийских соревнований
фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Эмиль Абдураманов из Алушты – бронзовый призер Всероссийских соревнований

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт в Крыму 19:48 11.05.2021

Мастер спорта Эмиль Абдураманов из Алушты стал бронзовым призером Всероссийских соревнований по греко-римской борьбе среди студентов. Соревнования с 5 по 10 мая проходили в Раменском Московской области на базе Дворца спорта «Борисоглебский».

Эмиль Абдураманов (тренеры – Сергей Солодкий, Айдер Абдураманов и Виталий Левадный) занял третье место в весовой категории до 60 кг. Всего в соревнованиях приняли участие около 200 борцов-классиков из ведущих вузов России. Эмиль Абдураманов представлял Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Ордена Трудового Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН» (ФГБУН «НБС-ННЦ»), — сообщает «Крымский спорт».

Эмиль Абдураманов из Алушты – бронзовый призер Всероссийских соревнований
Фото: Федерация спортивной борьбы Республики Крым

Эмиль Абдураманов из Алушты – бронзовый призер Всероссийских соревнований

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