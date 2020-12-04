Энергомост подарил свет крымчанам

Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в рамках рабочей поездки в Ленинский район осмотрел комплекс нескольких энергетических объектов «Энергомост». По словам спикера, комплекс позволяет обеспечить связь энергетической системы полуострова с Единой энергосистемой России.

Этот объект без преувеличения исторический. В ночь на 22 ноября 2015 года в Херсонской области украинскими активистами были подорваны опоры линий электропередач, что полностью обесточило полуостров. Это было настоящим испытанием для нас, но не первым с точки зрения нашей истории. Энергоблокада стала самой масштабной провокацией, террористическим актом, целью которого было поставить крымчан на колени. Но их планы провалились, пять лет назад Президент России Владимир Путин запустил первую нитку энергомоста в Крым. С подключением энергетической системы Крыма к Единой энергосистеме России на полуостров стали поступать первые 100 МВт. А теперь Крым полностью обеспечен электроэнергией. Энергомост подарил свет миллионам крымчан и позволил преодолеть энергоблокаду, — сказал Константинов.

Глава республиканского парламента отметил, что энергонезависимость Крыма дает возможность разрабатывать новые инвестиционные площадки, развивать сельское хозяйство, промышленность и многое другое.

Безопасность объектов Энергомоста с начала 2018 года обеспечивают сотрудники подразделений крымской вневедомственной охраны Росгвардии. Круглосуточно росгвардейцы несут службу на нескольких постах, расположенных в Ленинском районе и под Феодосией, осуществляя охрану объектов энергоснабжения от противоправных и иных посягательств.

Первый заместитель председателя Государственного Совета РК Ефим Фикс сообщил, что энергоблокада полуострова стала одним из тех явлений, из-за которых Крым понес убытки и рассказал, что в крымском парламенте продолжает деятельность рабочая группа по проведению анализа ущерба, понесенного Крымом за период нахождения ее в составе Украины и в результате противоправных деяний Украины в отношении республики после принятия ее в состав Российской Федерации.

По предварительным подсчетам эта сумма составляет порядка пяти миллиардов долларов. Накопление и анализ статистических данных продолжается по всем направлениям и сферам экономики Крыма. Окончательная цифра будет озвучена рабочей группой нижней палаты российского парламента, созданной по поручению Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, — подчеркнул он. — В эту сумму войдут как показатели упущенных финансовых возможностей, которые Крым недополучил во время нахождения в составе другого государства, так и прямые убытки от водной, энергетической, продуктовой и транспортной блокад полуострова украинскими властями после 2014 года.

В ходе посещения объекта главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Кубанское ПМЭС Сергей Суравикин от имени Министерства энергетики Российской Федерации передал Владимиру Константинову срез силового многожильного кабеля двух высоковольтных линий, идущих по дну Керченского пролива.

Фото: пресс-служба Госсовета РК.