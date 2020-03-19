Эпидобстановка по коронавирусной инфекции в Севастополе стабильно благополучная

В Севастополе по состоянию на 19 марта подтверждённых случаев заболевания коронавирусом нет.

В настоящее время под медицинским наблюдением на дому 78 человек, ещё 8 пациентов находятся в городской инфекционной больнице, которую определили как базовую медицинскую организацию для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. Медучреждение обеспечено противовирусными препаратами в достаточном количестве, имеется бокс для транспортировки пациентов с подозрением на особо опасные инфекции, а также 17 мельцеровских боксов. Кроме того, при необходимости будут развёрнуты 40 коек в городской больнице № 4, ещё 60 — в детском центре медицинской реабилитации, — озвучили статистику в пресс-службе Правительства Севастополя.

Для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию выделены две машины «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф», укомплектованные противочумными костюмами для медицинских бригад. Дезинфекция автотранспорта организована на специализированной площадке городской инфекционной больницы. В севастопольских учреждениях здравоохранения создан запас одноразовых масок, перчаток и дезинфицирующих средств для медицинских работников.

Напомним, в регионе организованы горячие линии для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19:

112 — система экстренных вызовов (круглосуточно)

+7 (8692) 41-77-07 — горячая линия Департамента здравоохранения города Севастополя (круглосуточно)

8 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с мобильного бесплатно)

0 (800) 5-800-800 — единый контакт-центр здравоохранения Севастополя (круглосуточно, с домашнего бесплатно)

8 (978) 919-11-23 — горячая линия межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю (понедельник-пятница с 9:00 до 18:00)

8 (800) 2000-112 — единая горячая линия по России (круглосуточно)