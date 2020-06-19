Эргономика жизни: шаги, которые помогут перейти от мотивации к действиям и результатам

По статистике, 90% людей активного возраста регулярно ставят перед собой те или иные цели. Большего или меньшего масштаба. Обрисовывают для себя пути их достижения и, разумеется, представляют желаемый конечный результат. Но вот в чём вопрос: из этих 90% стремящихся к чему бы то ни было лишь 30% так или иначе справляются с поставленными задачами. Остальные 60%? Кто-то попросту остаётся в ранге мечтателей, а кто-то стартует, но, выбирая неправильные или сложные методы достижения целей, сдаётся, столкнувшись с первыми же трудностями. Между тем, говорят специалисты, успешных и счастливых людей было бы гораздо больше, если бы большинство из нас следовали принципам, на которых выстроена эргономика жизни — ergonomics-life.ru, когда любую цель можно достигнуть максимально рациональными способами. Будь-то увеличение дохода, воспитание детей, раскрытие личных возможностей и талантов.

Но существуют ли элементарные шаги, которые могут помочь перейти от желания действовать к действиям как таковым? Однозначно — да! И назвать их сложными нельзя. Правда, они также подразумевают определённый алгоритм реализации, позволяющий достичь успеха.



Итак, три шага, благодаря которым можно встать на новый путь развития:

Шаг № 1: Учитесь и читайте вдохновляющую литературу

На самом деле многие успешные люди успешно реализуют этот шаг. Они читают ценный контент и книги по личностному развитию, хорошим привычкам, правилам успеха и улучшению качества жизни. Они участвуют в конференциях, мотивационных мероприятиях, заканчивают различные курсы и тренинги. Они смотрят мотивационные и развивающие видео. Но, к сожалению, большинство не выходят за рамки этого — останавливаются на элементарном потреблении мотивационных и развивающих материалов.

Другими словами, вся полученная информация и знания остаются у них в голове, но не материализуются во внешнем мире в виде конкретных действий и решений. Это дает иллюзию саморазвития. Однако, чтобы увидеть позитивные изменения и получить реальные выгоды, нужно применять все полученные знания на практике, что называется «здесь и сейчас».

Шаг № 2: Используйте вдохновение, чтобы начать

Это, наверное, самый важный шаг. Как и при запуске ракеты, на старте требуется больше энергии и топлива. В начале вы должны преодолеть гравитационную силу, которая тянет ракету вниз. Самое сложное — начать. Вам нужно преодолеть сопротивление, сомнения, избавиться от оправданий и страхов. Как только вы начнете и будете двигаться, сделаете небольшой шаг к цели, все станет намного проще.

Многие останавливаются на первом шаге, зацикливаются на чтении, поглощая все больше контента, и ничего из этого невынося в реальную жизнь. Они ничего не делают, потому что действия часто требуют выхода из зоны комфорта или ее расширения. Мало кто готов покинуть зону комфорта. Мы предпочитаем то, что нам известно и точно безопасно. Мы боимся перемен и риска.

Если вы хотите достичь того, чего у вас никогда не было, нужно действовать так, как никогда ранее. Вы сможете расти и развиваться, только если вы готовы чувствовать себя странно и некомфортно, пробуя что—то совершенно новое.

Некоторые умеют для этого использовать собственную инициативу, силу воли и внутреннюю мотивацию. Однако многим людям нужен дополнительный стимул, чтобы что—то сделать. Им нужно подбадривание, чтобы убедить самого себя в том, что оно того стоит. Иногда таким стимулом к действию может быть сложная ситуация, когда нет другого выхода, кроме как изменить что—то коренным образом. Мотиватором также может быть тренер, оратор, наставник или хороший друг.

Однако самое важное — наконец начать. Вам нужно использовать вдохновение, которое дало вам развитие и мотивационная информация, чтобы сделать первый шаг, затем следующий, пока вы не начнете набирать обороты.

Шаг № 3: Создайте привычки для автоматизации вашего поведения

Многие решаются начать действовать, но большая часть из стартующих довольно быстро сдается, не доводя до конца то, что начали. Временного вдохновения и мотивации хватает ненадолго, а энтузиазм быстро уменьшается. Начинают появляться первые трудности и препятствия, появляется разочарование и, наконец, отказ от цели. Большинство ожидают, что хороший результат проявится почти сразу. При этом отсутствует терпение, настойчивость и последовательность.

Начальная мотивация вызывает положительные эмоции, которые помогут вам сделать первый шаг и начать работу. Однако проблема с мотивацией заключается в том, что она не может поддерживать вас вечно.

Здорово, если вы сделали шаг №2 и приступили к делу, которое долго откладывали, однако бывают проблемы с таким восторженным началом. Заряженные положительными эмоциями, мы почти всегда забываем о долгосрочном планировании. Необходима последовательность и продолжение начатого.

Без третьего шага существует риск того, что вы будете постоянно замедляться, останавливаться и возвращаться к начальной точке. Вот почему этот шаг имеет решающее значение для вашего успеха.

Чтобы что—то стало новой и устоявшейся привычкой, нужно повторить это в течение примерно 21 дня. Каждая новая привычка на первый взгляд — это выбор. Многократное повторение становится автоматическим стандартом, которому мы следуем.

Можно использовать две вещи, чтобы сделать свое поведение привычкой:

# 01 Использовать силу воли, чтобы укрепить привычку

Сила воли — великая сила, которая делает невозможное возможным. Вместо того, чтобы использовать силу воли и заставлять себя делать то, что вы делаете, используйте силу воли для формирования хороших привычек. Пусть хорошие привычки управляют вашей жизнью «на автопилоте«. Привычки не требуют большой силы воли. Когда организм к чему—то привыкает, нужно совсем немного силы воли, чтобы продолжать это делать. Таким образом, нужно просто сосредоточиться на создании привычки.

# 2 Изменить свою среду

Вы должны изменить свою среду в соответствии с вашими целями:

Если вы хотите похудеть , то прекратите покупать нездоровую пищу , избавьтесь от всех сладостей , высококалорийных закусок и т . д . О ни находятся поблизости? О чень легко сорваться .

, то , , . . О . Если вы хотите иметь больше времени для освоения новых технологий или развития своего бизнеса , ограничьте « пустую трату времени », такую как просмотр Netflix , YouTube или посещение социальных сетей . Отмените подписку на любимом сайте сериалов , удалите приложения для социальных сетей или , по крайней мере , не используйте их , когда вы работаете и хотите сосредоточиться .

, « », , . , , , , . Увы и ах, но в большинстве случаев доводится и менять компанию , в которой люди вращаются . Как сказал Джим Рон : « Вы — это примерно 5 человек , с которыми обычно проводите время ». Так, л юди — ваше окружение — « подтягивают вас » или мешают развитию и « тянут на дно »?

Правильно используя свою силу воли и создавая окружение, вы будете поддерживать автоматизацию вашего поведения по отношению к цели.

Подводя итог выше сказанному: существуют три основных шага, которые помогают перейти от обычной мотивации к последовательным действиям.

Первый : получите мотивацию к изменениям , используя ценный образовательный контент и людей .

: , . Второй : используйте силу воли , чтобы начать достижение своих целей .

: , . Третий : б удьте последовательны в построении хороших привычек , меняющих жизнь .

К сожалению, подавляющее большинство останавливаются на первом шаге. Хотите знать, что делать дальше? Вам нужно начать действовать, а последовательность, настойчивость и регулярность действий должны стать хорошей привычкой. Тем самым, вы значительно увеличите шансы на исполнение желаний, достижение целей и улучшение качества жизни.