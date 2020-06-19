Эргономика жизни: шаги, которые помогут перейти от мотивации к действиям и результатам

По статистике, 90% людей активного возраста регулярно ставят перед собой те или иные цели. Большего или меньшего масштаба. Обрисовывают для себя пути их достижения и, разумеется, представляют желаемый конечный результат. Но вот в чём вопрос: из этих 90% стремящихся к чему бы то ни было лишь 30% так или иначе справляются с поставленными задачами. Остальные 60%? Кто-то попросту остаётся в ранге мечтателей, а кто-то стартует, но, выбирая неправильные или сложные методы достижения целей, сдаётся, столкнувшись с первыми же трудностями. Между тем, говорят специалисты, успешных и счастливых людей было бы гораздо больше, если бы большинство из нас следовали принципам, на которых выстроена эргономика жизни — ergonomics-life.ru, когда любую цель можно достигнуть максимально рациональными способами. Будь-то увеличение дохода, воспитание детей, раскрытие личных возможностей и талантов.
Но существуют ли элементарные шаги, которые могут помочь перейти от желания действовать к действиям как таковым? Однозначно — да! И назвать их сложными нельзя. Правда, они также подразумевают определённый алгоритм реализации, позволяющий достичь успеха.
Итак, три шага, благодаря которым можно встать на новый путь развития:
Шаг № 1: Учитесь и читайте вдохновляющую литературу
На самом деле многие успешные люди успешно реализуют этот шаг. Они читают ценный контент и книги по личностному развитию, хорошим привычкам, правилам успеха и улучшению качества жизни. Они участвуют в конференциях, мотивационных мероприятиях, заканчивают различные курсы и тренинги. Они смотрят мотивационные и развивающие видео. Но, к сожалению, большинство не выходят за рамки этого — останавливаются на элементарном потреблении мотивационных и развивающих материалов.
Другими словами, вся полученная информация и знания остаются у них в голове, но не материализуются во внешнем мире в виде конкретных действий и решений. Это дает иллюзию саморазвития. Однако, чтобы увидеть позитивные изменения и получить реальные выгоды, нужно применять все полученные знания на практике, что называется «здесь и сейчас».
Шаг № 2: Используйте вдохновение, чтобы начать
Это, наверное, самый важный шаг. Как и при запуске ракеты, на старте требуется больше энергии и топлива. В начале вы должны преодолеть гравитационную силу, которая тянет ракету вниз. Самое сложное — начать. Вам нужно преодолеть сопротивление, сомнения, избавиться от оправданий и страхов. Как только вы начнете и будете двигаться, сделаете небольшой шаг к цели, все станет намного проще.
Многие останавливаются на первом шаге, зацикливаются на чтении, поглощая все больше контента, и ничего из этого невынося в реальную жизнь. Они ничего не делают, потому что действия часто требуют выхода из зоны комфорта или ее расширения. Мало кто готов покинуть зону комфорта. Мы предпочитаем то, что нам известно и точно безопасно. Мы боимся перемен и риска.
Если вы хотите достичь того, чего у вас никогда не было, нужно действовать так, как никогда ранее. Вы сможете расти и развиваться, только если вы готовы чувствовать себя странно и некомфортно, пробуя что—то совершенно новое.
Некоторые умеют для этого использовать собственную инициативу, силу воли и внутреннюю мотивацию. Однако многим людям нужен дополнительный стимул, чтобы что—то сделать. Им нужно подбадривание, чтобы убедить самого себя в том, что оно того стоит. Иногда таким стимулом к действию может быть сложная ситуация, когда нет другого выхода, кроме как изменить что—то коренным образом. Мотиватором также может быть тренер, оратор, наставник или хороший друг.
Однако самое важное — наконец начать. Вам нужно использовать вдохновение, которое дало вам развитие и мотивационная информация, чтобы сделать первый шаг, затем следующий, пока вы не начнете набирать обороты.
Шаг № 3: Создайте привычки для автоматизации вашего поведения
Многие решаются начать действовать, но большая часть из стартующих довольно быстро сдается, не доводя до конца то, что начали. Временного вдохновения и мотивации хватает ненадолго, а энтузиазм быстро уменьшается. Начинают появляться первые трудности и препятствия, появляется разочарование и, наконец, отказ от цели. Большинство ожидают, что хороший результат проявится почти сразу. При этом отсутствует терпение, настойчивость и последовательность.
Начальная мотивация вызывает положительные эмоции, которые помогут вам сделать первый шаг и начать работу. Однако проблема с мотивацией заключается в том, что она не может поддерживать вас вечно.
Здорово, если вы сделали шаг №2 и приступили к делу, которое долго откладывали, однако бывают проблемы с таким восторженным началом. Заряженные положительными эмоциями, мы почти всегда забываем о долгосрочном планировании. Необходима последовательность и продолжение начатого.
Без третьего шага существует риск того, что вы будете постоянно замедляться, останавливаться и возвращаться к начальной точке. Вот почему этот шаг имеет решающее значение для вашего успеха.
Чтобы что—то стало новой и устоявшейся привычкой, нужно повторить это в течение примерно 21 дня. Каждая новая привычка на первый взгляд — это выбор. Многократное повторение становится автоматическим стандартом, которому мы следуем.
Можно использовать две вещи, чтобы сделать свое поведение привычкой:
# 01 Использовать силу воли, чтобы укрепить привычку
Сила воли — великая сила, которая делает невозможное возможным. Вместо того, чтобы использовать силу воли и заставлять себя делать то, что вы делаете, используйте силу воли для формирования хороших привычек. Пусть хорошие привычки управляют вашей жизнью «на автопилоте«. Привычки не требуют большой силы воли. Когда организм к чему—то привыкает, нужно совсем немного силы воли, чтобы продолжать это делать. Таким образом, нужно просто сосредоточиться на создании привычки.
# 2 Изменить свою среду
Вы должны изменить свою среду в соответствии с вашими целями:
- Если вы хотите похудеть, то прекратите покупать нездоровую пищу, избавьтесь от всех сладостей, высококалорийных закусок и т.д. Они находятся поблизости? Очень легко сорваться.
- Если вы хотите иметь больше времени для освоения новых технологий или развития своего бизнеса, ограничьте «пустую трату времени», такую как просмотр Netflix, YouTube или посещение социальных сетей. Отмените подписку на любимом сайте сериалов, удалите приложения для социальных сетей или, по крайней мере, не используйте их, когда вы работаете и хотите сосредоточиться.
- Увы и ах, но в большинстве случаев доводится и менять компанию, в которой люди вращаются. Как сказал Джим Рон: «Вы — это примерно 5 человек, с которыми обычно проводите время». Так, люди — ваше окружение — «подтягивают вас» или мешают развитию и «тянут на дно»?
Правильно используя свою силу воли и создавая окружение, вы будете поддерживать автоматизацию вашего поведения по отношению к цели.
Подводя итог выше сказанному: существуют три основных шага, которые помогают перейти от обычной мотивации к последовательным действиям.
- Первый: получите мотивацию к изменениям, используя ценный образовательный контент и людей.
- Второй: используйте силу воли, чтобы начать достижение своих целей.
- Третий: будьте последовательны в построении хороших привычек, меняющих жизнь.
К сожалению, подавляющее большинство останавливаются на первом шаге. Хотите знать, что делать дальше? Вам нужно начать действовать, а последовательность, настойчивость и регулярность действий должны стать хорошей привычкой. Тем самым, вы значительно увеличите шансы на исполнение желаний, достижение целей и улучшение качества жизни.
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