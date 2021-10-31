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Эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море. Российский флот следит за его передвижением
Автор: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Patrick Gearhiser (RELEASED) - http://www.navy.mil/view_image.asp?id=51922, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2993823

Эсминец ВМС США «Портер» вошел в Черное море. Российский флот следит за его передвижением

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:43 31.10.2021

Эсминец ВМС США «Porter» в субботу вошел в Черное море, российские военные отслеживают его действия. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием «Портер» ВМС США, зашедшего в акваторию Черного моря 30 октября 2021 года, — говорится в сообщении центра.

Отметим, что «Porter» оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны «Aegis» («Иджис»). Этот эсминец, а также однотипный американский корабль «Donald Cook» («Дональд Кук») уже заходили в этом году в Черное море. Российские военные заявляли о слежении за этими кораблями.

Корабль ВМС США «Porter» (наряду с эсминцами «Donald Cook», «Roosevelt» и «Ross») размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

По материалам «Интерфакс».

Эсминец ВМС США "Портер" вошел в Черное море. Российский флот следит за его передвижением

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