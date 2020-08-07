Этим летом музеи Крыма посетило свыше полумиллиона человек

Музеи Крыма за прошедшие полтора месяца, с момента возобновления деятельности после снятия ряда ограничительных мер, посетило свыше полумиллиона человек. Об этом сообщила министр культуры РК Арина Новосельская.

В период курортного сезона наши уникальные дворцы, великолепные архитектурно-парковые ансамбли и музеи-заповедники находятся на пике популярности у многочисленных гостей и жителей полуострова. Об этом свидетельствуют показатели посещаемости, ведь музеи открылись всего лишь с 15 июня и только в индивидуальном порядке приема посетителей. Но несмотря на данные обстоятельства, с начала текущего года музейные учреждения республики приняли порядка 800 тысяч человек, – сказала министр.

Новосельская подчеркнула, что в настоящее время сохраняется ряд ограничений деятельности в связи с действием режима повышенной готовности и запрета на проведение культурно-массовых мероприятий, а также на прием организованных туристических и экскурсионных групп.

Вместе с тем, музейные учреждения продолжают активную работу и в онлайн-формате, который остается актуальным и достаточно востребованным. Абсолютно бесплатно любой желающий может прикоснуться к богатейшему историко-культурному наследию, посмотрев на популярных интернет-площадках прямые трансляции, экскурсии, выставки, кинолектории, видеопрезентации, лекции, обзоры, мастер-классы, инсталляции и многие другие интересные мероприятия, – сообщила Арина Новосельская.

Напомним, что с целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции республиканские музеи функционируют в режиме индивидуального приема граждан, с непременным соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора: термометрия, масочный и временной режимы, социальная дистанция не менее 1,5 метра, в том числе путем установления специального регламента допуска и нахождения в зданиях (включая прилегающую территорию), регулярная уборка, дезинфекция и проветривание помещений.