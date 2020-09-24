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Этим летом туристы в Крыму чаще бронировали квартиры, чем в 2019-м
фото: mastersenaiper (pixabay.com)

Этим летом туристы в Крыму чаще бронировали квартиры, чем в 2019-м

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 10:30 24.09.2020

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, в каких городах туристы больше всего бронировали квартиры этим летом.

Аналитики сервиса отмечают рост бронирований квартир для отдыха летом 2020 на 12%, по сравнению с прошлым годом. В среднем, стоимость ночи выросла до 15%, а средняя продолжительность отдыха упала на 5%. Ялта, Евпатория, Севастополь в Крыму, Сочи, Анапа, Геленджик в Краснодарском крае, а также Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону и Воронеж составили десятку городов для бронирования апартаментов туристами, по итогам летнего сезона 2020, — сообщили в пресс-службе сервиса.

По данным Tvil.ru, туристы бронировали квартиры этим летом на период от 1,2 до 10,2 ночи и тратили на аренду от 1,9 до 3,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего снять посуточно квартиру в Воронеже, дороже — в Ялте.

Список составлен на основании данных оплаченных заявок квартир туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десятка популярных городов для посуточной аренды квартиры летом 2020:

  1. Ялта — 3 392 рубля / 7,8 ночи*
  2. Евпатория — 2 546 рублей / 10,2 ночи
  3. Севастополь — 2 891 рубль / 6,2 ночи
  4. Сочи — 3 142 рубля / 9,9 ночи
  5. Анапа — 2 669 рублей / 9,5 ночи
  6. Геленджик — 3 140 рублей / 10,1 ночи
  7. Санкт-Петербург — 3 288 рублей / 4,7 ночи
  8. Казань — 2 461 рубль / 3,4 ночи
  9. Ростов-на-Дону — 2 073 рубля / 1,2 ночи
  10. Воронеж — 1 927 рублей / 1,3 ночи

* Средние траты на аренду жилья в сутки/ среднее число забронированных суток

Этим летом туристы в Крыму чаще бронировали квартиры, чем в 2019-м

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