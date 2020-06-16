Этим летом в Крыму туристов из Москвы будет больше, чем в прошлом году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил, что летом 2020 каждый третий турист, приезжающий на курорты черноморского и азовского морей, из Москвы, по сравнению с прошлым годом, когда каждый отдыхающий был москвичом.

Туристы из Москвы в 1,5 раза больше бронируют отдых в Крыму и Краснодарском крае этим летом, чем в 2019 году. Так, 27,9% москвичей и жителей Московской области планируют отдохнуть на море в Крыму и 22,9% — в Краснодарском крае. Для сравнения: 9,39% жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области бронируют отдых в Крыму и 7,16% — в Краснодарском крае. Из Свердловской области на юг поедет 2,83% в Крым и 3,53% в Краснодарский край. Из Нижегородской области — в Крым 2,44%, на Кубань 2,42%. Из Ростовской области — на крымские курорты 2%, на кубанские — 2,79%, — сообщили в пресс-службе сервиса.

Список составлен на основании данных бронирований жилья для отдыха туристами с 1 июня по 31 августа 2020 года.

Десять регионов, откуда больше всего едут отдыхать летом:

Москва и Московская область, 27,90% / 22,90%* Санкт-Петербург и Ленинградская область, 9,39% / 7,16% Республика Крым, 10,08% Краснодарский край, 4,79% / 11,08% Свердловская область, 2,83% / 3,53% Нижегородская область, 2,44% / 2,42% Ростовская область, 2,05% / 2,79% Самарская область, 1,98% / 2,39% Воронежская область, 1,73% / 1,59% Челябинская область, 1,59% / 2,07%

*Процент туристов, приезжающих из регионов России в Крым / Процент туристов, приезжающих из регионов России в Краснодарский край