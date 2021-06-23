Этим летом в Севастополе — два масштабных турнира по дзюдо

Летом в Севастополе пройдет традиционный турнир по дзюдо «Олимпийские надежды», который приурочен к Всероссийскому олимпийскому дню и состоится 26 июня на базе спортивного комплекса «Муссон». Соревнования будут проходить в возрастных категориях до 15 и до 18 лет.

Традиционно на эти соревнования к нам съезжается большое количество гостей — из городов Крыма, из Краснодарского края, с Кавказа, Сибири, Урала, даже с Камчатки приезжала команда три года подряд. Это будет 18-й традиционный турнир. Для наших команд он ценен тем, что можно получить опыт, никуда не выезжая, в родных стенах проверить себя и свои силы перед осенними отборочными стартами на ЮФО и первенствах России, — говорит президент Федерации дзюдо Севастополя Андрей Ярмовский.

В июле, ко Дню флота, планируется проведение Кубка городов-героев по дзюдо. Это будет второй по счету турнир, впервые он проводился в Севастополе в прошлом году. Тогда в нем приняли участие команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Керчи, Волгограда, Тулы, Смоленска. Формат турнира подразумевает соревнование в нем спортсменов из Городов-Героев. Цель — помимо борьбы познакомиться, посетить места боевой славы, возложить цветы к Вечному Огню.

В нынешнем году это мероприятие вошло в календарь Министерства спорта РФ и ему присвоен статус международного соревнования. К нам приедут команды из Минска и Бреста, и для нашей федерации — это значительный шаг вперед. Впервые — официальное международное соревнование, — отмечает Андрей Ярмовский.

Недавно севастопольские спортсмены вернулись из Санкт-Петербурга с турнира «Кубок Анатолия Рахлина», в котором принимали участие порядка 550 спортсменов. Бронзовую медаль в супертяжелом весе свыше 73 кг завоевал севастополец Иван Гонтарь.

Это представительный и очень массовый турнир. Даже тех ребят, которые не завоевали медалей, но вошли в десятку, я считаю лидерами всероссийского дзюдо. Участвуя в весовой категории, где борются 70 или 90 человек, войдя в десятку лучших, одержав несколько побед подряд и в полуфинальных схватках проиграв по дополнительному времени, со счетом 0:0, по мнению судей… Я не могу сказать, что эти ребята, не взяв медалей, плохо выступили. Вся команда боролась, была отлично подготовлена. Да, всего одна медаль, но потенциально их больше. Надеюсь, на следующих турнирах эти ребята покажут высокий результат, — говорит заслуженный мастер спорта, чемпион мира по самбо Кирилл Воловик.

В Федерации дзюдо отметили хорошее выступление Ивана Гонтаря и Игоря Юраша на первенстве Южного Федерального округа до 15 лет.

В весовой категории до 73 кг Игорь Юраш занял первое место. Гондарь Иван занял третье место в супертяжелом месте, проиграв одну схватку, — рассказал Кирилл Воловик.

На прошедшем Чемпионате Южного Федерального округа титулованный севастопольский спортсмен Антон Брачев уверенно выиграл соревнования и стал чемпионом округа. Сейчас Антон готовится к чемпионату России, который пройдет в сентябре в Майкопе.

фото: пресс-служба Федерации дзюдо Севастополя