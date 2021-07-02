 Это рекорд! Житель Симферополя прописал на своей жилплощади… 193 иностранца

Полиция Симферополя в ходе проверки соблюдения миграционного законодательства выявлен факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранных граждан.

Ранее судимый за аналогичное преступление 33-летний житель одного из сел Симферопольского района незаконно зарегистрировал по месту своего проживания 193 гражданина Узбекистана, Украины, Таджикистана и Казахстана, заведомо зная, что проживать они там не будут, — сообщили в МВД по РК.

Как установлено, подозреваемый направил в отдел по вопросам миграции уведомление о прибытии иностранных граждан в место пребывания, тем самым осуществив фиктивную постановку на учет, не имея намерений предоставить им жилое помещение для проживания. Таким образом, своими умышленными действиями они совершили деяние, непосредственно направленные на создание условий для незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации.

На момент проверки иностранные граждане, состоящие на миграционном учете, а также их личные вещи в жилых помещениях по указанным адресам отсутствовали. Их соседи пояснили, что помимо хозяев, иных граждан, на территории домовладения никогда не видели. В отношении данного гражданина дознавателями отдела полиции № 1 «Железнодорожный» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), — отметили в МВД по РК.

Полиция предупреждает: фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении наказывается лишением свободы на срок до 3 лет.