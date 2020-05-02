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Этой ночью будет перекрыто движение на трассе «Симферополь – Ялта». Объезд есть
Фото: минтранс РК

Этой ночью будет перекрыто движение на трассе «Симферополь – Ялта». Объезд есть

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:08 02.05.2020

Министерство транспорта РК информирует, что в связи с монтажом надземного пешеходного перехода на 674-м км автомобильной дороги «Харьков – Симферополь – Алушта – Ялта» (трасса «Симферополь – Ялта», ул. Предгорная в поселке Заречное), с 23:00 2 мая до 5:30 3 мая будет прекращено движение всех видов транспортных средств. Объезд обустроен по ул. Мраморная в п. Заречное. Водителям необходимо осуществлять движение строго по указателям дорожных знаков.

Этой ночью будет перекрыто движение на трассе «Симферополь – Ялта». Объезд есть

Схема кликабельна: правая кнопнка мыши, «Открыть изображение».

Этой ночью будет перекрыто движение на трассе «Симферополь – Ялта». Объезд есть

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