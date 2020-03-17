Этой ночью Крым полностью перекроет границу с Украиной. Мышь не проскочит

Крымский участок границы с Украиной предположительно будет закрыт с нуля часов 18 марта. Об этом сообщил спикер Госсовета РК Владимир Константинов. Причина — комплекс мер по недопущению распространения коронавируса.

Крымский участок границы должен закрыться с нуля часов 18 марта. Мы с главой республики Сергеем Аксеновым вчера выступили с таким обращением, — цитирует Константинова РИА Новости Крым .

По его словам, инициатива будет поддержана федеральным центром.

Накануне Украина также перекрыла границу с Крымом. Предварительно, до 3 апреля. Но «своих» граждан (с украинской «материковой» пропиской) пропускать обещали.

До 3 апреля 2020 года временно прекращается работа контрольных пунктов на границе с Крымом, кроме пропуска граждан Украины и членов их семей, лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, а также представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с с территории Крыма, а также их транспортных средств, грузов и другого имущества, — сообщает т.н. «министерство по делам ветеранов и временно оккупированных территорий Украины».

Уточняется, что въезд и выезд других категорий иностранцев и лиц без гражданства осуществляется по согласованию с министерством вместе с администрацией Государственной пограничной службы Украины.

Отметим, что в Правительстве России информацию о полном перекрытии границы Крыма с Украиной с полуночи 18 марта пока не подтвердили. Зато сообщается, что с завтрашнего дня и до 1 мая ограничен въезд на территорию РФ иностранцев и лиц без гражданства.