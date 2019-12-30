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Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:40 30.12.2019

В воскресенье севастопольская организация ВООВ «Боевое Братство» и Общественное Движение «Доброволец» организовали новогодний праздник для детей. Культурный комплекс «Корабел» подготовил феерическую, яркую программу. Маленькие зрители не остались равнодушными. Их ждало не только сказочное представление, но и нарядная ёлка, развлечения, игры, вместе с любимыми персонажами и, конечно же, подарки от Деда Мороза. Малыши были в восторге. Взрослые постарались и устроили им замечательный праздник.

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

Фото и материалы: пресс-служба ОД «Доброволец». Больше фото — ЗДЕСЬ.

Ёлка от севастопольских активистов «Боевого Братства» и «Добровольца» не оставила никого равнодушным

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