Ёлки, выброшенные севастопольцами, будут использовать в качестве натурального удобрения

В Севастополе сформированы бригады по сбору и утилизации новогодних елок. Собранные деревья будут использованы в качестве натурального удобрения.

Во время новогодних праздников многие люди, для украшения дома, использовали живые елки, которые сейчас выбрасывают. Департаментом городского хозяйства сформированы три мобильные бригады, которые на транспортных средствах объезжают весь город и собирают елки с контейнерных площадок. Деревья перемещают в пункт переработки, где их измельчают, и в дальнейшем будут использовать в виде удобрения для зеленых насаждений в городских парках и скверах. Раньше мы производили утилизацию и захоронение елок, а сейчас будем использовать опилки для удобрения. Убедительная просьба, оставлять елки на контейнерных площадках, а не выбрасывать во дворе дома или в иных не отведенных для этого местах. Давайте сохраним наш город чистым и красивым, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя и.о. директора Департамента городского хозяйства Евгения Горлова.