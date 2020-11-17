Ёлочные базары в Севастополе в этом году работать будут

Власти Севастополя запланировали создание более сорока ёлочных базаров в этом году.

Последний аукцион (на право предоставления торговых мест) прошёл буквально месяц назад. Это аукцион на новогоднюю торговлю. Тоже впервые был на территории Севастополя проведён открытый аукцион в электронной форме на ёлочные базары. По результатам вот прямо сейчас заключается 42 договора по 42 площадкам, — цитирует «Новый Севастополь» директора городского департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Правительства города Вадим Кирпичников.