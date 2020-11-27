Ёлочных базаров в Симферополе в этом году будет только 18

В Симферополе началась подготовка нестационарных торговых объектов для реализации новогодних ёлок. Об этом рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации крымской столицы Олег Симонов.

В целях обеспечения жителей и гостей столицы Крыма продукцией праздничного ассортимента на территории Симферополя будет организована торговля хвойными деревьями. На данный момент предпринимателями ведется подготовка мест торговли в соответствии со всеми утвержденными требованиями, в числе которых наличие копии договора на размещение НТО, вывесок с информацией о режиме работы объекта, прейскуранта цен, книги отзывов и предложений, а также мерной линейки и средств пожаротушения. Торговые точки должны быть оформлены в соответствии с новогодней тематикой, – рассказал Олег Симонов.

Он уточнил, что в текущем году открытый аукцион на право размещения нестационарных торговых объектов по реализации хвойных насаждений не проводился. Реализация товара будет осуществляться только по ранее заключенным договорам.

Таким образом, легальных ёлочных базаров в Симферополе будет 18. Откроются они в середине декабря. Располагаться будут по следующим адресам:

— ул. Героев Сталинграда, 33;

— ул. Ракетная, 17;

— ул. Маршала Жукова, 15;

— пр-т Победы, 56, 61, за остановками «Бородина», «Коллективные сады»;

— ул. Тепличная/ул. Бородина, 22;

— ул. Лермонтова, 16;

— пр-т Кирова, 51;

— ул. Киевская, 24;

— ул. Беспалова, 49-б;

— ул. Гурзуфская, 3/1;

— ул. Турецкая, 32;

— ул. Севастопольская, 22, 29, 47, 70-а/2.

Традиционно, в администрации Симферополя пообещали штрафовать продавцов ёлок – нелегалов.

Сотрудниками управления торговли совместно с представителями департамента административно-технического контроля в данный период осуществляется мониторинг по пресечению несанкционированной торговли. По факту деятельности лиц, которая осуществляется на территории города без правовых оснований, составляются протоколы об административных правонарушениях, – рассказал Олег Симонов.