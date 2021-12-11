Юбилейные рубли СССР: у вас они есть? Вполне возможно, что вы — миллионер

И это вовсе не голословное предположение. Юбилейные рубли СССР — в зависимости от их сохранности, года выпуска, качества чеканки — могут стоить и дорого, и очень дорого. Заядлые нумизманты за многими из них гоняются, желая видеть их в свои коллекциях. Всё ещё не верите, что какие-то там монетки могут оцениваться в миллионы рублей? Точно могут! Тем более, когда речь идёт о так называемых пробных экземплярах. Пример:

Пробный экземпляр 1 рубля 1967 года «50 лет советской власти» был продан в 2016 году за 7 миллионов рублей. Пробные выпуски обычно отличаются иным оформлением (изображением) и представлены 1-2 экземплярами, которые не были допущены к массовому выпуску, — отмечает портал Monety-Info.ru.

Какие юбилейные рубли СССР высоко ценятся

Разумеется, не все рубли той эпохи представляют интерес для коллекционеров. Но к тем, за которые они готовы платить, если не миллионы, то тысячи однозначно, относятся:

1 рубль 1965 года. Был выпущен в честь 20-летия Победы. Это, к слову, первая юбилейная монета времён Советского Союза. Стоимость — до 13 000 рублей.

1 рубль 1967 года. Выпуск монеты приурочили к 50-летию Советской власти. Стоимость — до 10 000 рублей;

1 рубль «100 лет В. И. Ленину». Стоимость — до 40 000 рублей.

1 рубль 1975 года. Событие — 30 лет Победы в ВОВ. Стоимость 13 — 15 000 рублей.

1 рубль 1977 года. Выпуском монеты отметили 60-летие Советской власти.

Что же касается монет, которые иначе как «инвестицией в деньги» и не назовёшь, то это юбилейные монеты СССР номиналом в 10 рублей. Среди таковых:

«Червонец», выпущенный в 1923 году. Поговаривают, что нумизматы-коллекционеры готовы за него выложить от 150 тысяч рублей;

«Червонец» 1981 года выпуска от Ленинградского монетного двора. Его стоимость — от 70 000 рублей и выше.

Отметим, что цена монет всегда зависит от варианта чеканки. Так, на первый взгляд одинаковые рубли могут отличаться по стоимости и значительно только потому, что одна монета — это «ОБ» (обычное качество чеканки), а другая — «Пруф» (высшее качество чеканки).

И ещё: самыми дорогими юбилейными рублями СССР являются те, при чеканке которых были допущены ошибки. Частый пример, приводимый по такому поводу нумизматами: 1 рубль 1977 года. На нём была изображена модель атома с тремя орбитами вместо четырех. Много ли таких монет было выпущено дословно неизвестно, но цена нескольких найден определена в 1 миллион рублей за каждую.

Юбилейные рубли СССР — что нужно знать при продаже

Первое и главное — без грамотной независимой ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ оценки лучше продажей не заниматься. Нумизматы, знающие толк в монетах, могут и серьёзно занизить цену, видя перед собой человека несведущего. В целом же, находки такого рода «сдают-продают»:

членам нумизматических сообществ;

антикварным лавкам;

специализированным скупкам и ломбардам;

аукционным домам.

Плюсы и минусы у каждого из обозначенных методов продажи свои. Но все сложности, как правило, сводятся к одному:

Возникает проблема, либо монеты можно продать быстро и дешево, либо придется приложить некоторые усилия и выждать, но тогда и прибыль будет значительно выше. Для тех, кто хочет заработать на реализации по максимуму, рекомендуем обратить свое внимание на нумизматические интернет-сообщества. Сейчас в сети можно найти десятки сайтов и групп в социальных сетях, на базе которых устроены доступные для всех аукционы, — поясняют ситуацию специалисты портала Monety-Info.ru.

Можно ли самостоятельно первично (без учёта тонкостей, которые только эксперты могут трактовать в «плюс» к стоимости монеты или в «минус») определить цену тех же юбилейных рублей СССР? Можно, говорят специалисты. В частности, это можно сделать воспользовавшись каталогами портала Monety-Info.ru.

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