Юбилейный WineFest-2020 под Севастополем собрал 25 тысяч гостей

Самый массовый осенний фестиваль Крыма WineFest-2020, говорят его организаторы, прошел успешно и собрал более 25 тысяч гостей.

Этому способствовала теплая солнечная погода, позитивный настрой гостей и яркая насыщенная программа. Жители Крыма и Севастополя, а также туристы, отдыхающие на полуострове, очень соскучились по праздникам, поэтому с большой радостью посетили любимый семейный фестиваль WineFest на виноградниках «Золотой Балки». Площадка фестиваля была разделена на несколько зон, где каждый мог найти себе занятие по душе. В этом году на празднике было представлено рекордное число винодельческих хозяйств. 20 виноделен презентовали свои достижения, многие виноделы лично рассказывали гостям об особенностях своих вин. Местные фермеры и рестораны дополняли гастрономическую карту Крыма, — отмечают в пресс-службе события.

Деловая Программа

В первый день фестиваля урожая и виноделия WineFest-2020 в шатре-Лектории состоялось первое публичное обсуждение нового Закона «О виноградарстве и виноделии» под слоганом: «Революционному закону — революционные поправки».

Заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут затронула вопрос субсидирования посадок саженцев. В настоящее время отечественные питомники не покрывают потребность в посадочном материале. Отказ от субсидирования импортных саженцев, по мнению виноделов, приведет к стагнации и удорожанию себестоимости винограда и, как следствие, вина. Виноделы отметили разночтения в законе, вследствие чего некоторым предприятиям отказывают в субсидировании на посадку импортных саженец наравне с отечественными. Оксана Лут признала существование данной проблемы и отметила необходимость установить переходный период для того, чтобы развить отечественную отрасль питомниководства. В процессе обсуждения все собравшиеся сошлись на том, что самый подходящий срок переходного периода — 5 лет. Однако, по мнению директора Крымского Бюро Винограда и Вина Тимофея Месеняшина, для того, чтобы в стране появились питомники, которые смогут выйти на проектную мощность и обеспечить достойное качество саженцев, необходимо не 5, а 7 лет.

Наиболее горячие дискуссии развернулись вокруг темы ФСРО. Законопроект понуждает производителей к вступлению в одно единственное объединение – ФСРО, чтобы получить право производить продукцию защищенных наименований. По оценке виноделов, это противоречит самой сути понятия вин защищенных географических наименований, в котором на первое место ставятся особые свойства товара, характерные только для какой-то конкретной местности, а не участие в каком-либо объединении.

В ответ на высказанные виноделом возражения против идеи ФСРО, депутат Константин Бахарев сообщил, что ему известна негативная оценка этого норматива со стороны винодельческого сообщества. Депутат пообещал, что в редакции Закона, которая будет представлена ко второму чтению в Государственной Думе, этого норматива в текущем варианте не будет.

Участники дискуссии обсудили также Программу «Дни российских вин», которая направлена на популяризацию вин, сделанных из отечественного винограда. Роскачество совместно с Минпромторгом и Минсельхозом планируют регулярно проводить данную акцию не только в торговых сетях, но и в ресторанах. По заявлению представителя Департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли РФ Юлия Юдина, для того, чтобы реализовать данный пилотный проект, нужна норма, разрешающая дистанционную продажу вина.

Праздничная программа

Кульминацией праздника стал зажигательный конкурс «Винодавильня», участники которого по древней традиции ногами отжимали сок из свежесобранного винограда.

Самое большее количество посетителей собрал второй день мероприятия. В честь пятилетия фестиваля местные кондитеры изготовили виноградный «пирог богини» Деметры весом более 120 килограммов. Каждый гость мог получить его в качестве угощения и загадать желание.

Завершился фестиваль выступлением популярного российского композитора, музыканта, певца Леонида Агутина.

фото: пресс-служба фестиваля WineFest2020