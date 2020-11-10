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Юго-восточный обход Симферополя спроектируют до конца 2020 года. Цена вопроса - 1,6 млрд рублей
фото: mwitt1337, pixabay.com

Юго-восточный обход Симферополя спроектируют до конца 2020 года. Цена вопроса — 1,6 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:03 10.11.2020

Юго-восточный обход Симферополя от села Донское до села Перевальное спроектирует генподрядчик строительства федеральной трассы «Таврида» компания «ВАД». Соответствующее распоряжение подписал глава РК Сергей Аксенов, воспользовавшийся правом выбора единственного исполнителя работ.

В документе уточняется, что «ВАД» в рамках госконтракта выполнит проектно-изыскательские работы за 1,6 миллиарда рублей. Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2022 года. Строительство самой дороги длиной 27 километров обойдется в сумму 32 миллиарда рублей, которые будут выделены в рамках пролонгированной федеральной целевой программы развития РК и Севастополя. Обход сдадут в эксплуатацию в 2023 году, — сообщает «Российская газета».

Трасса выведет транспортный поток, следующий от Крымского моста, от села Донского к селу Перевальное и дальше на существующую трассу Симферополь-Алушта. Пропускная способность новой дороги, которая разгрузит столицу полуострова от транзитного транспорта — около 30 тысяч авто в сутки.

Накануне состоялись общественные слушания, на которых согласован оптимальный вариант прохождения трассы через село Заречное. Дорога пройдет вдоль танкового полигона Минобороны, дальше пересечет трассу Симферополь-Алушта в селе Перевальное и пройдет вдоль реки Ангара с выходом на существующую дорогу за границами села Перевальное. Под изъятие попадают 172 участка в Заречном и садовом товариществе «Родничок», около 20 из которых с жилыми домами.

Источник: «Российская газета»

Юго-восточный обход Симферополя спроектируют до конца 2020 года. Цена вопроса - 1,6 млрд рублей

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