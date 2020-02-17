Юные борцы-вольники из Крыма завоевали семь медалей на первенстве ЮФО

Сборная Крыма завоевала семь медалей на первенстве Южного федерального округа по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Соревнования прошли 14-16 февраля в Белореченске Краснодарского края.

Все медали сборной Крыма – бронзовые. Призерами первенства стали алуштинцы Руслан Джангобегов (весовая категория – до 65 кг) и Давид Голоев (до 80 кг), евпаториец Роман Кононов (до 42 кг), белогорец Идрис Куртосманов (до 45 кг), Рустем Мамудов из Перевального Симферопольского района (до 45 кг), Эльвис Мамутов из Советского (до 55 кг) и Даниил Мазуркевич из Краснолесья Симферопольского района (до 71 кг). Отметим, что Руслан Джангобегов, Давид Голоев, Эльвис Мамутов и Даниил Мазуркевич являются воспитанниками КСПУОР, — сообщает «Крымский спорт».

В шаге от пьедестала почета (заняли пятые места) остановились борцы из Куйбышево Бахчисарайского района Осман Близаров (до 45 кг) и Имран Сеттаров (до 48 кг), а также симферополец Арслан Салимов (до 60 кг) и Сейтали Османов из Доброго Симферопольского района (до 92 кг). Ребятам – не унывать, а готовиться к новым стартам.

По предварительной информации, все призеры окружных соревнований получат путевки на юношеское первенство России (намечено на середину марта, место проведения пока не определено).

Всего в первенстве ЮФО приняли участие около 200 борцов из Крыма, Севастополя, Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, Астраханской, Ростовской и Волгоградской областей. Были разыграны 11 комплектов наград.

Сборная Крыма была представлена в Белореченске двумя составами. Возглавлял делегацию президент Федерации спортивной борьбы РК Джемал Джангобегов (его личная поддержка вдохновляла ребят на настоящие спортивные подвиги).