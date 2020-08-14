Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:21 14.08.2020

Юные моряки-артековцы из отряда «Школа под парусами» на шхуне «Святая Татьяна» приняли участие в мемориальном мероприятии яхтенного похода в честь 75-летия Великой Победы «Паруса памяти Черного моря – 2020».

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Шхуна стала участником события по приглашению Севастопольского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и регионального отделения ДОСААФ России Севастополя.

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

13 августа ребята покинули порт «Артек» и направились к месту гибели «Армении» в точку с координатами 44.28 северной широты 34.25 восточной долготы. В 6 милях от горы Аю-Даг 7 ноября 1941 года под фашистскими бомбами погибло санитарно-транспортное судно «Армения» и более 6000 человек, находившихся на его борту. Такую трагедию забыть невозможно даже спустя почти 80 лет. Все эти годы точное место гибели судна было неизвестно, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

В торжественной церемонии возложения помимо «Святой Татьяны» приняли участие 10 яхт из Севастополя, Новороссийска и Ялты. Также был отдан венок с учебного парусника «Херсонес», который накануне прибыл в артековскую бухту.

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

В ходе трехчасового морского похода артековцы отрабатывали навыки управления парусным судном. По команде был поднят косой парус стаксель.

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Командир отряда, юнга Илья Виденмеер из Ялты, недавно прошедший практику на учебном фрегате «Паллада», в ходе которой пересек весь Тихий океан и обогнул мыс Горн, делился опытом с более юными участниками похода. Как выбирать канат, как закрепить конец и завязать узел, как быстро определить откуда дует ветер — все эти знания удалось отработать на практике. По признанию Ильи, поход на «Святой Татьяне» понравился всем ребятам так, что даже не хотелось возвращаться на землю.

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Шхуна «Святая Татьяна» построена для реализации морских программ в «Артеке» Молодежной Морской Лигой при поддержке Фонда президентских грантов и других спонсоров.

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».

Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.