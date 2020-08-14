Юные моряки-артековцы стали участниками яхтенного похода в честь Великой Победы

Юные моряки-артековцы из отряда «Школа под парусами» на шхуне «Святая Татьяна» приняли участие в мемориальном мероприятии яхтенного похода в честь 75-летия Великой Победы «Паруса памяти Черного моря – 2020».

Шхуна стала участником события по приглашению Севастопольского отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» и регионального отделения ДОСААФ России Севастополя.

13 августа ребята покинули порт «Артек» и направились к месту гибели «Армении» в точку с координатами 44.28 северной широты 34.25 восточной долготы. В 6 милях от горы Аю-Даг 7 ноября 1941 года под фашистскими бомбами погибло санитарно-транспортное судно «Армения» и более 6000 человек, находившихся на его борту. Такую трагедию забыть невозможно даже спустя почти 80 лет. Все эти годы точное место гибели судна было неизвестно, — сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

В торжественной церемонии возложения помимо «Святой Татьяны» приняли участие 10 яхт из Севастополя, Новороссийска и Ялты. Также был отдан венок с учебного парусника «Херсонес», который накануне прибыл в артековскую бухту.

В ходе трехчасового морского похода артековцы отрабатывали навыки управления парусным судном. По команде был поднят косой парус стаксель.

Командир отряда, юнга Илья Виденмеер из Ялты, недавно прошедший практику на учебном фрегате «Паллада», в ходе которой пересек весь Тихий океан и обогнул мыс Горн, делился опытом с более юными участниками похода. Как выбирать канат, как закрепить конец и завязать узел, как быстро определить откуда дует ветер — все эти знания удалось отработать на практике. По признанию Ильи, поход на «Святой Татьяне» понравился всем ребятам так, что даже не хотелось возвращаться на землю.

Шхуна «Святая Татьяна» построена для реализации морских программ в «Артеке» Молодежной Морской Лигой при поддержке Фонда президентских грантов и других спонсоров.

Фото: пресс-служба МДЦ «Артек».