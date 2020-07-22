Юридические лица всё чаще защищают свой бизнес с помощью нотариусов

В России выросла востребованность услуги по удостоверению решений органов управления юридических лиц. Число обращений за этим нотариальным действием в первой половине 2020 года превысило суммарную статистику 2019 года на 38%. Об этом в среду, 24 июня, сообщила Федеральная нотариальная палата. Так, в 2019 году нотариусами России было удостоверено свыше 39 тыс. решений органов управления юридических лиц и составов участников юридических лиц. С начала 2020 года по середину июня этот показатель превысил 54 тыс. Причем в разгар пандемии — апреле-мае — обращаться за этим нотариальным действием стали вдвое чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также палата привела статистику популярности услуги в регионах в 2019 году. Первое место по числу обращений за удостоверением решений органов управления юрлиц занимала Москва (12,8 таких действий из расчета на тысячу юрлиц). Далее следовали: Чукотка (12,7), Воронежская область (10), Санкт-Петербург и Новосибирская область (по 9), Мурманская область (7,7).

Нотариальная форма для решений органов управления юрлиц позволяет избежать целого ряда рисков — неправомочного представительства на собрании, подмены протоколов собрания, незаконного отъема имущества предприятия, принятия решений под давлением, ущемления интересов отдельных участников или миноритариев и т.д. При этом при решении об увеличении уставного капитала общества такая форма обязательна, так как позволяет компании избежать рейдерского захвата.

В палате добавляют, что в стране продолжает совершаться большое количество мошенничеств с подделкой решений участников обществ о смене генерального директора — мошенники пользуются тем, что нотариальное удостоверение не является обязательным для такого решения.

В начале апреля Федеральная нотариальная палата открыла линию правовой помощи гражданам и бизнесу, чтобы в условиях пандемии коронавирусной инфекции обеспечить юридическую поддержку в различных жизненных ситуациях.

Источник: Нотариальная палата Севастополя