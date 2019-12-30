Юрий Молодыка из Севастополя выиграл в лотерею автомобиль

Юрий Молодыка из Севастополя счастливый лотерейный билет купил на сайте «Столото». Накануне тиража он почувствовал приятное волнение. Победитель сразу подумал, что это хороший знак. Позже любимец фортуны узнал о выигрыше, получив СМС-оповещение. Затем посмотрел результаты розыгрыша в интернете.

Я верил в свою удачу и мысленно представлял, что уже победил, — цитирует Юрия пресс-служба «Столото». — Увидел на экране компьютера выигрыш и сразу рассказал сыну о своем везении. Он обрадовался и поздравил меня.

Автомобилю победитель предпочел деньги. Как именно распорядится средствами, он еще не решил, ему необходимо время, чтобы все тщательно распланировать. Юрий работает кладовщиком. Увлекается восточной философией, читает литературу на данную тематику.

* Фото публикуется с разрешения победителя