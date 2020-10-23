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Южнобережный поселок Советское и ялтинский санаторий «Долоссы» остались без воды
Фото: Отдел информационной политики администрации города Ялта, https://yalta.rk.gov.ru/ru/article/show/16606

Южнобережный поселок Советское и ялтинский санаторий «Долоссы» остались без воды

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 23.10.2020

Водоснабжение поселка Советское и санатория «Долоссы» в Ялте будет восстановлено в полном объеме до 26 октября. Об этом заявил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов

Этот поселок и санаторий снабжаются водой от источников  «Верхний Уч-Кош» и «Долосский» по системе водоснабжения, включающей трубопроводы, насосную станцию и резервуары чистой воды на 100 и 1000 кубометров,  и через разводящие сети, принадлежащие «Долоссам». Около 15 часов 19 октября поступила  первая заявка о проблеме с  водоснабжением поселка, и в результате выезда на место было установлено, что резервуар санатория пустой из-за поломки насосного агрегата при отсутствии резервного, — рассказал начальник управления  гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма администрации Ялты Андрей Немцов.

По его словам, в связи с этим представители здравницы обратились за помощью в ремонте насосного агрегата в водоканал ЮБК, специалистами которого в течение следующего рабочего дня он был полностью восстановлен и передан санаторию.

Однако в здравнице в течение следующих  полутора суток не смогли   запустить его самостоятельно и были вынуждены снова просить содействия работников «Водоканала ЮБК», которые, оказав помощь, при этом установили значительное снижение дебета источников «Верхний Уч-Кош» и «Долосский» из-за продолжительного отсутствия осадков, — пояснил Немцов.

При этом он отметил, что для наполнения 1000-кубового резервуара работники санатория в 16 часов 22 октября перекрыли расходные задвижки, чтобы утром следующего дня дать населению воду, однако ночью неизвестные проникли на территорию санатория и открыли их, в результате чего емкость осталась пуста, а вся поступающая в небольшом количестве в резервуар вода уходила в водопроводную сеть и поступала только в частные домовладения  в нижней части поселка.

С 20 октября в поселок ежедневно направлялась водовозная машина,  а уже сегодня, по информации «Водоканала ЮБК», для обеспечения местных жителей водой устанавливаются две емкости по 5 кубометров каждая возле детского сада и многоквартирного дома, — заверил  начальник управления  гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма.

Он подтвердил, что к утру 26 октября водоснабжение поселка будет полностью восстановлено. В тоже время, подчеркнул со своей стороны Станислав Шапортов, администрация Ялты считает необходимым для обеспечения качественной и бесперебойной подачи воды в поселок Советское передать в целом всю систему водоснабжения с баланса санатория «Долоссы» «Водоканалу ЮБК».

Южнобережный поселок Советское и ялтинский санаторий «Долоссы» остались без воды

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