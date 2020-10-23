Южнобережный поселок Советское и ялтинский санаторий «Долоссы» остались без воды

Водоснабжение поселка Советское и санатория «Долоссы» в Ялте будет восстановлено в полном объеме до 26 октября. Об этом заявил заместитель главы администрации города Станислав Шапортов

Этот поселок и санаторий снабжаются водой от источников «Верхний Уч-Кош» и «Долосский» по системе водоснабжения, включающей трубопроводы, насосную станцию и резервуары чистой воды на 100 и 1000 кубометров, и через разводящие сети, принадлежащие «Долоссам». Около 15 часов 19 октября поступила первая заявка о проблеме с водоснабжением поселка, и в результате выезда на место было установлено, что резервуар санатория пустой из-за поломки насосного агрегата при отсутствии резервного, — рассказал начальник управления гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма администрации Ялты Андрей Немцов.

По его словам, в связи с этим представители здравницы обратились за помощью в ремонте насосного агрегата в водоканал ЮБК, специалистами которого в течение следующего рабочего дня он был полностью восстановлен и передан санаторию.

Однако в здравнице в течение следующих полутора суток не смогли запустить его самостоятельно и были вынуждены снова просить содействия работников «Водоканала ЮБК», которые, оказав помощь, при этом установили значительное снижение дебета источников «Верхний Уч-Кош» и «Долосский» из-за продолжительного отсутствия осадков, — пояснил Немцов.

При этом он отметил, что для наполнения 1000-кубового резервуара работники санатория в 16 часов 22 октября перекрыли расходные задвижки, чтобы утром следующего дня дать населению воду, однако ночью неизвестные проникли на территорию санатория и открыли их, в результате чего емкость осталась пуста, а вся поступающая в небольшом количестве в резервуар вода уходила в водопроводную сеть и поступала только в частные домовладения в нижней части поселка.

С 20 октября в поселок ежедневно направлялась водовозная машина, а уже сегодня, по информации «Водоканала ЮБК», для обеспечения местных жителей водой устанавливаются две емкости по 5 кубометров каждая возле детского сада и многоквартирного дома, — заверил начальник управления гражданской обороны, предупреждения ЧС, профилактики терроризма.

Он подтвердил, что к утру 26 октября водоснабжение поселка будет полностью восстановлено. В тоже время, подчеркнул со своей стороны Станислав Шапортов, администрация Ялты считает необходимым для обеспечения качественной и бесперебойной подачи воды в поселок Советское передать в целом всю систему водоснабжения с баланса санатория «Долоссы» «Водоканалу ЮБК».