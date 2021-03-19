Южный берег Крыма будет полностью оборудован очистными сооружениями в 2024 году

Для реализации проекта предусмотрено порядка 57 млрд. рублей.

Южный берег Крыма будет полностью обеспечен очистными сооружениями в 2024 году за счет строительства и реконструкции объектов, сообщил в эфире телеканала « Россия-24 » Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Большая сумма предусмотрена — порядка 57 млрд. рублей. Мы все очистные сооружения либо построим новые, либо реконструируем. Южный берег Крыма будет 100% к 2024 году включительно обеспечен очистными сооружениями. Это порядка 29 очистных сооружений — большой объем работ, — сказал Хуснуллин.

Ранее на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя Вице-премьер доложил Президенту Владимиру Путину, что строительство очистных сооружений позволит полностью очистить от сточных вод южный берег Крыма и 98,5% побережья Севастополя.

В Крыму уже долгие годы существует проблема очистки стоков, попадающих в море, в том числе в курортных районах. В рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя планируются строительство и реконструкция 17 канализационно-очистных сооружений общей производительностью 170 тыс. кубометров в сутки. Большая часть этого объема приходится на очистные сооружения «Южные» (125 тыс. кубометров) в Севастополе, которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Запроектирована и реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт. Форос. В 2020 году было получено положительное заключение экспертизы проектной документации. Предельный лимит финансирования составит порядка 800 млн. рублей. Строительно-монтажные работы начинаются в этом году, а завершатся – в 2022-м. Также в пгт. Форос в рамках программы социально-экономического развития завершается капитальный ремонт глубоководного выпуска канализационных очистных сооружений. Стоимость ремонта составляет 124 млн. рублей.