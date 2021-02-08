Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Южный циклон «идёт на Крым» — тепло, но ветер

crimeapress_news

реклама в крыму
Южный циклон "идёт на Крым" - тепло, но ветер
фото: jonathansautter (pixabay.com)

Южный циклон «идёт на Крым» — тепло, но ветер

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 22:05 08.02.2021

9 февраля южный циклон принесет на полуостров теплую, но ветреную погоду.

Ночью и утром пройдёт дождь, в южных районах и в горах сильный; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°. В последующие сутки сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».

Детальный прогноз погоды для городов и посёлков Крыма — здесь.

Южный циклон "идёт на Крым" - тепло, но ветер

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.