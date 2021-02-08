Южный циклон «идёт на Крым» — тепло, но ветер

9 февраля южный циклон принесет на полуостров теплую, но ветреную погоду.

Ночью и утром пройдёт дождь, в южных районах и в горах сильный; днем без существенных осадков. Ветер юго-западный 10-15 м/с, местами 20-25 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9°, днем +7…+12°. В последующие сутки сохранится неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди, порывы юго-западного ветра будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха существенно не изменится, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС».