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К 1 сентября в Крыму обещаю достроить три новые школы
Фото: rk.gov.ru

К 1 сентября в Крыму обещают достроить три новые школы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:21 04.08.2020

В новом учебном году в Крыму свои двери для учащихся откроют 3 новые общеобразовательные организации. Об этом сообщила профильный министр РК Валентина Лаврик. Новые школы будут достроены в Евпатории, Судаке и в Симферопольском районе.

Для этих школ закуплены учебники, идет процедура закупки учебного оборудования для кабинетов, — рассказала Валентина Лаврик

Отметим, что по поручению Главы Республики Крым выделено дополнительное финансирование на приобретение компьютеров для 226 образовательных организаций, 26 учреждений среднего профессиональног образования и 7 учреждений дополнительного образования. Эти технические средства будут предназначены как для обеспечения учащихся, так и для оснащения рабочего места учителя.

К 1 сентября в Крыму обещают достроить три новые школы

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