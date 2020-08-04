К 1 сентября в Крыму обещают достроить три новые школы

В новом учебном году в Крыму свои двери для учащихся откроют 3 новые общеобразовательные организации. Об этом сообщила профильный министр РК Валентина Лаврик. Новые школы будут достроены в Евпатории, Судаке и в Симферопольском районе.

Для этих школ закуплены учебники, идет процедура закупки учебного оборудования для кабинетов, — рассказала Валентина Лаврик

Отметим, что по поручению Главы Республики Крым выделено дополнительное финансирование на приобретение компьютеров для 226 образовательных организаций, 26 учреждений среднего профессиональног образования и 7 учреждений дополнительного образования. Эти технические средства будут предназначены как для обеспечения учащихся, так и для оснащения рабочего места учителя.