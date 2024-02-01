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К 10-летию ской весны в Симферополе зацветут виолы

К 10-летию Крымской весны в Симферополе зацветут виолы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 20:16 01.02.2024

В настоящее время в Симферополе высажено 40 тысяч луковичных растений, которые зацветут в апреле-мае. Об этом рассказала замдиректора МБУ «Горзеленхоз» Мария Бороненкова. Кроме того, по ее словам, в преддверии 10-летию «Крымской весны» на территории столицы появятся виолы.

Также в настоящее время проводится подготовка к высадке весенних растений в кашпо, которые появятся вдоль улично-дорожной сети в начале марта. В том числе, в этом году будет проведена большая работа по высадке роз на территории города.

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