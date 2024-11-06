К 2030 году в Крыму хотят создать свыше 5 тысяч новых спортивных объектов

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк принял участие в заседании коллегии Министерства спорта Республики Крым, на которой обсуждались итоги работы, а также достижение целевых показателей в отрасли. В 2024 году на развитие отрасли выделено 1,86 млрд рублей, что в 4 раза превышает объем финансирования 2014 года.
По рекомендации Минспорта РФ в республике должно быть размещено около 9 тыс. спортивных объектов, исходя из численности населения. В настоящее время у нас – 3,8 тыс. К 2030 году необходимо создать свыше 5 тыс. новых спортивных объектов, – цитирует пресс-служба Председателя Правительства Крыма.
В то же время строительство объектов не является самоцелью, подчеркнул Юрий Гоцанюк, отметив, что самое главное — чтобы люди пользовались спортивной инфраструктурой и становились приверженцами активного и здорового образа жизни.
Ежегодный прирост граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет более 10%. Важно не сбавлять набранных темпов. План по итогам 2024 года – 55,5%, и, что приятно отметить, за истекшие 9 месяцев мы уже достигли этой планки. При этом средний показатель по России – 56%. К 2030 году планируем довести эту цифру до 70%, т.е. чтобы для 1,2 млн крымчан спорт стал нормой жизни, – проинформировал Председатель Правительства.
По поручению Президента Правительства Крыма совместно с местными органами власти необходимо усилить работу по созданию спортивных клубов в муниципальных образованиях.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: инфраструктура Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: инфраструктура Крыма