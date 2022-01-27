К 78-летию освобождения Ленинграда от блокады в МДЦ «Артек» открылась выставка-инсталляция

27 января Международный детский центр «Артек» вместе со всей страной отмечает День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. К этой дате приурочены патриотические акции и события, в числе которых выставка-инсталляция, посвященная мужеству и стойкости жителей блокадного Ленинграда.

Сегодня нам хотелось создать пространство, которое погружает ребят в жизнь осажденного Ленинграда. Все события этого памятного дня рассказывают о великом народном подвиге, душевном порыве, единстве и мужестве защитников города-героя. Они направлены на формирование в детях патриотизма, уважения к своему народу и чувства ответственности перед Родиной. Наша задача – воспитать в юном поколении гордость за свою страну и сохранить память о великом подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Мы должны об этом помнить! Мы должны об этом говорить! – цитирует пресс-служба директора «Артека» Константина Федоренко.

Выставка-инсталляция открылась в знаковом для «Артека» месте, дворце «Суук-Су», который в 1941 году практически весь был сожжен фашистами. Артековцы посетили шесть выставочных локаций, которые погрузили их в атмосферу блокадного Ленинграда.

Также артековцы приняли участие во Всероссийском Открытом уроке «Город вечно живых». Трансляция велась из Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге. Открытый урок провели София Хоменко и научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Константин Тарасов. А гостем эфира стал историк, писатель и журналист Денис Мастридеев.

фото: пресс-служба МДЦ «Артек»

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