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К 79-летию Победу севастопольским ветеранам направят выплату

К 79-летию Победу севастопольским ветеранам направят выплату

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 21:10 11.04.2024

На заседании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева принято постановление «Об оказании единовременной материальной помощи в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан, проживающих в городе Севастополе». Выплата будет предназначаться ветеранам, бывшим несовершеннолетним узникам и вдовам (вдовцам) умерших ветеранов.

Проект постановления подготовлен традиционно с целью утверждения порядка выплаты нашим ветеранам в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Что касается выплат, которые были предусмотрены по поручению нашего Президента в честь 80-летия освобождения Севастополя, их мы начали выплачивать ещё 19 марта, – цитирует пресс-служба Правительства Севаст и. о. директора департамента труда и социальной защиты населения Елену Бардакову.

Напомним, ветераны, награждённые медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осаждённого Севастополя», в честь предстоящего 80-летия освобождения Города-Героя получили выплату в размере 50 тысяч рублей из президентского фонда.

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источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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