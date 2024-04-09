Прямо сейчас:
Главная | Актуально | К 9 Мая Архив новейшей истории опубликует документы о геноциде в Крыму в годы ВОВ
актуально в республике
К 9 Мая Архив новейшей истории опубликует документы о геноциде в у в годы ВОВ
фото: официальный сайт Архива новейшей истории (https://ргани.рф)

К 9 Мая Архив новейшей истории опубликует документы о геноциде в Крыму в годы ВОВ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 09.04.2024

Российский государственный архив новейшей истории, отмечает ТАСС, опубликует ко Дню Победы документы, касающиеся освобождения и восстановления Крыма после Великой Отечественной войны, в которых зафиксированы преступления геноцида советского народа со стороны немецких захватчиков и местных предателей-полицаев. Об этом сообщил директор архива Игорь Пермяков.

К 9 мая основные документы, касающиеся освобождения, восстановления Крыма, мы совместно с Центральным архивом Министерства обороны России опубликуем на сайте нашего архива РГАНИ.РФ, хотим приурочить к Дню Победы. Это материал, который был создан в дни освобождения Крыма, это первоисточник. Нужно читать, смотреть, делать выводы, — сказал Пермяков в ходе видеомоста Москва — Симферополь, приуроченного к 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

По данным, которые привел директор РГАНИ, Севастополь в результате боевых действий был разрушен на 97%. После освобождения города его население составляло 10 тыс. человек, тогда как до войны там проживало 112 тыс. человек.

В Центральном архиве министерства обороны есть уникальные документы, касающиеся геноцида местного населения. Акты о зверствах и разрушениях немецко-фашистских захватчиков в Крыму. Есть 100%-ное подтверждение геноцида советского народа на Крымском полуострове, — отмечает Пермяков.

После окончания войны, продолжил он, перед государством остро стали вопросы «насыщения Крыма людьми» и восстановления народного хозяйства, о чем свидетельствуют и документы, хранящиеся в РГАНИ. Постановление Государственного комитета обороны от 12 августа 1944 года, сообщил Пермяков, посвящено «переселению колхозников в районы Крыма». По нескольку тысяч человек направлялись на полуостров из Краснодарского края, со Ставрополья, из Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Курской, Брянской областей, из Украинской республики. Переезжавшим в Крым колхозникам полагались различные льготы.

Узнайте больше:  Кафе, бар, «наливайка» - в жилом доме? В Крыму решили ограничить время продажи алкоголя в таких заведениях

Один из документов в РГАНИ, рассказал директор архива, это постановление ГКО от 26 апреля 1944 года о восстановлении главной военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе, вышедшее еще во время боевых действий в Крыму. Постановление изложено на 15 листах «с жесткими сроками по этому вопросу». Общее наблюдение за ходом строительства и принятие оперативных мер по всем вопросам, связанным с восстановлением базы, было поручено заместителю председателя ГКО Лаврентию Берии.

источник: ТАСС

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: история Крыма

Комментарии для сайта Cackle
история Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.