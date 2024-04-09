К 9 Мая Архив новейшей истории опубликует документы о геноциде в Крыму в годы ВОВ

, опубликует ко Дню Победы документы, касающиеся освобождения и восстановления Крыма после Великой Отечественной войны, в которых зафиксированы преступления геноцида советского народа со стороны немецких захватчиков и местных предателей-полицаев. Об этом сообщил директор архива Игорь Пермяков.

К 9 мая основные документы, касающиеся освобождения, восстановления Крыма, мы совместно с Центральным архивом Министерства обороны России опубликуем на сайте нашего архива РГАНИ.РФ, хотим приурочить к Дню Победы. Это материал, который был создан в дни освобождения Крыма, это первоисточник. Нужно читать, смотреть, делать выводы, — сказал Пермяков в ходе видеомоста Москва — Симферополь, приуроченного к 80-летию освобождения Крыма от фашистских захватчиков.

По данным, которые привел директор РГАНИ, Севастополь в результате боевых действий был разрушен на 97%. После освобождения города его население составляло 10 тыс. человек, тогда как до войны там проживало 112 тыс. человек.

В Центральном архиве министерства обороны есть уникальные документы, касающиеся геноцида местного населения. Акты о зверствах и разрушениях немецко-фашистских захватчиков в Крыму. Есть 100%-ное подтверждение геноцида советского народа на Крымском полуострове, — отмечает Пермяков.

После окончания войны, продолжил он, перед государством остро стали вопросы «насыщения Крыма людьми» и восстановления народного хозяйства, о чем свидетельствуют и документы, хранящиеся в РГАНИ. Постановление Государственного комитета обороны от 12 августа 1944 года, сообщил Пермяков, посвящено «переселению колхозников в районы Крыма». По нескольку тысяч человек направлялись на полуостров из Краснодарского края, со Ставрополья, из Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Курской, Брянской областей, из Украинской республики. Переезжавшим в Крым колхозникам полагались различные льготы.

Один из документов в РГАНИ, рассказал директор архива, это постановление ГКО от 26 апреля 1944 года о восстановлении главной военно-морской базы Черноморского флота в Севастополе, вышедшее еще во время боевых действий в Крыму. Постановление изложено на 15 листах «с жесткими сроками по этому вопросу». Общее наблюдение за ходом строительства и принятие оперативных мер по всем вопросам, связанным с восстановлением базы, было поручено заместителю председателя ГКО Лаврентию Берии.

источник: ТАСС