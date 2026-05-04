К 9 мая в Севастополе намерены привести в порядок более 150 памятников Великой Отечественной войны

На аппаратном совещании Правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева обсудили ход ремонтных работ и благоустройства мемориалов, посвященных событиям и участникам Великой Отечественной войны. В преддверии празднования годовщины Победы в городе реализуется масштабная программа по восстановлению исторических территорий, чтобы к торжественным мероприятиям они встретили гостей и жителей в достойном виде.

Напомним, 1 сентября 2024 года вступил в силу приказ Минкультуры России № 509, предусматривающий упрощенный порядок проведения ремонта объектов культурного наследия, связанных с памятью о войне, ее жертвах и героях. Севнаследие заранее сформировало перечень таких памятников, а также разработало детальные рекомендации и пояснения к порядку выполнения работ.

Более 150 объектов было передано 32 исполнительным органам города, внутригородским муниципалитетам, силовым ведомствам и профильным организациям для проведения текущего ремонта и благоустройства. Благодаря слаженной работе подрядчиков и курирующих ведомств, на сегодняшний день необходимые меры уже приняты на большей части территорий – более 130 памятниках.

Основной объем мероприятий носил профилактический и косметический характер: специалисты провели очистку и помывку монументов, окрасили ранее обработанные элементы, удалили граффити, устранили дефекты мощения и облицовки, заделали сколы и трещины, обновили мемориальные надписи, а также выполнили расчистку территорий от мусора и разросшейся растительности.

Все оставшиеся ремонтные и благоустроительные работы будут полностью завершены до 8 мая.

Несмотря на успешное проведение текущего сезона обновлений, в управлении охраны объектов культурного наследия подчеркнули, что некоторым объектам в перспективе все же потребуется реставрация, однако абсолютное большинство мемориалов нуждается именно в регулярном техническом обслуживании и систематическом уходе.

Севнаследие продолжит постоянный мониторинг состояния памятных мест.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя