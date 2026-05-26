За севастопольские территории благоустройства должны проголосовать 55 тысяч человек
источник фото: "Севастопольская газета"

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:58 26.05.2026

Севастопольцев призывают проявить активность в голосовании за территории под благоустройство на 2027 год.

Тему выбора общественных пространств под благоустройство 25 мая обсудили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя в очередной раз. Голосование уже второй год подряд осложнено необходимостью регистрации через портал Госуслуг.

В каждом из четырех районов будет выбрана одна территория, деньги на благоустройство предусмотрят в городском бюджете на 2027 год.

Как рассказал заместитель губернатора Максим Ковалев, всего по плану по 12 июня включительно проголосовать должны 55 тысяч человек, 26 тысяч — уже проголосовали. Можно выбрать одного победителя в каждом районе.

В Балаклавском — среди 10 кандидатов пока лидирует территория у французского кладбища. В Гагаринском — претендентов на благоустройство пять. В лидерах — общественная территория у дома на ул.Корчагина, 40. В Ленинском — из шести территорий больше всего голосов получила зеленая зона на Хрусталева, 97. В Нахимовском районе — девять территорий-претендентов. В отрыв ушел сквер Папанина.

В этом году в Севастополе планируется также реализовать шесть проектов. Четыре — это те, за которые проголосовали в 2025 году, а еще два — нереализованные объекты прошлых лет.

источник: «Севастопольская газета»

