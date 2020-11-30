К апрелю Симферополь может полностью перейти на подземные источники воды

Прогноз погоды не радует: осень была сухой, такой же ожидается и зима. Что делать, если водохранилища, много лет питавшие Симферополь водой, пересохнут полностью? Бурить новые скважины, отвечают в крымском правительстве. При худшем развитии событий, уже к апрелю Симферополь может быть полностью переведен на подземные источники воды. При этом, графики сохранятся, о горячей воде останется только вздыхать, но на ежедневных 100-110 тысячах кубометров воды город «протянет» (нормальный объем подачи воды – 160 тыс. кубов ежедневно). В ближайшее время будут пробурены еще… 20 скважин.

Прогнозы по отдельным скважинам улучшены. Если раньше их прогнозный дебит некоторых скважин составлял 3,5-4 тысячи кубометров в сутки, то сейчас, по предварительным оценкам, они будут давать 5,5 — 6 тысяч кубов, – сообщил сегодня Глава РК Сергей Аксёнов.

Таким образом, прогнозные объемы артезианской воды, которую планируется подавать на Симферополь, выросли до 100-110 тыс. кубометров. На сегодня пропорция подачи воды в крымскую столицу такая: 70 тыс. кубов – скважины, 50 тыс. кубов – водохранилища (но вода в них только убывает).

Плановые работы по разбуриванию скважин на ряде водозаборов для обеспечения подачи воды в Симферополь мы должны закончить к 1 апреля. Рассчитываем пока на худший вариант и гарантированно говорим, что после бурения всех скважин к 1 апреля из подземных источников в сети водоснабжения Симферополя будет поступать 110 тысяч кубометров, даже если не будет ни грамма осадков. По прогнозам погоды, к сожалению, у нас ничего оптимистичного пока нет, – сказал Аксёнов.

По информации ГУП РК «Вода Крыма», с целью грамотного распределения подземной воды на Симферополь ведется капитальный ремонт водовода от насосной станции Веселое до села Мирное.