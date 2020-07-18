К берегам Сирии отправляется вторая археологическая экспедиция СевГУ

Вторая подводно-археологическая экспедиция Севастопольского госуниверситета у побережья сирийского города Тартус обследует более 120 подводных объектов в районе акватории острова Арвад.

Перспективы огромные, так как этот район слабо исследован, но в то же время имеет почти пяти тысячелетнюю историю. Мы ожидаем достаточно интересные открытия, связанные с финикийской и более поздними историческими эпохами, ведь остров Арвад упоминается еще в библейских текстах. Часть объектов можно уже сейчас идентифицировать как затонувшие корабли, часть — как затопленные сооружения. Но к какому периоду они относятся, мы сможем понять, только когда к ним погрузятся водолазы или телеуправляемые подводные аппараты, которыми располагает СевГУ, — цитирует пресс-служба вуза руководителя экспедиции Виктора Лебединского.

Экспедиция, в состав которой войдут 6-7 человек, проведет подводно-археологическую разведку на акватории площадью 20 квадратных километров. Погружения будут производиться на глубинах от 2-3 до 80-90 метров. Помощь окажет водолазная группа Черноморского высшего военно-морского училища им. П. С. Нахимова.

Перспективные цели были выявлены в ходе первой экспедиции СевГУ осенью прошлого года с использованием гидролокационных комплексов университета. Ей предшествовало создание российско-сирийской археологической миссии и заключение договора СевГУ со Службой древностей Сирийской Арабской Республики.

Сирия дала практически монополию Российской Федерации в лице Севастопольского госуниверситета на проведение археологических работ, хотя претендовали и французы, и венгры. В этом районе 30 лет не проводились экспедиции, тем более с таким современным оборудованием, — отмечает проректор по стратегическим коммуникациям СевГУ Иван Кусов.

По итогам экспедиции пройдет серия научных конференций в Сирии и Крыму. Планируется подготовка сирийских кадров подводной археологии.

СПРАВКА: Арвад — единственный обитаемый остров, принадлежащий Сирии в Средиземном море. Финикийцы построили на этом острове практически неприступную морскую крепость. Арвад на протяжении тысячелетий являлся крупным торговым портом, пережив римскую и византийскую эпохи.