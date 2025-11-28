К борьбе с жилищным мошенничеством возможно подключится Центробанк

Центробанк готов принять участие в разработке мер по борьбе с мошенническими схемами на ипотечном рынке. Об этом сообщил зампредседателя ЦБ Филипп Габуния.

Случаи оспаривания сделок людьми, которые продали жильё под влиянием мошенников и хотят восстановить права на недвижимость, в последнее время приобрели резонанс. При этом добросовестные покупатели могут остаться без денег, и без жилья. Нередко продавцы предъявляют требования через много лет после совершения сделки. В Госдуме разработали поправки в Гражданский кодекс, защищающие добросовестных покупателей.

В Банке России о таких случаях знают из прессы, отметил Габуния в ходе пресс-конференции по «Обзору финансовой стабильности» Центробанка. По его словам, это действительно важная проблема. Однако Центробанк не регулирует оборот рынка недвижимости. Если какие-то инициативы, касающиеся этой проблемы, появятся, Центробанк готов принять участие в их проработке, заявил Филипп Габуния. ЦБ может доработать компонент, если он имеет отношение к финансовому сектору, представлять необходимые услуги или сервисы. Если будут накладываться ограничения на куплю-продажу квартиры, движение самой, потребуется что-то доработать в части ипотеки, Центробанк примет участие в этой работе.

В ЦБ понимают значимость проблемы, однако рынок недвижимости, ипотека и сами сделки с жильём находятся за пределами полномочий регулятора, добавил зампредседателя ЦБ.

источник: ЦИАН